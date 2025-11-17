50 年老屋的台北物語！日式留白美學 X 現代實用機能，一場從玄關到浴室的日式翻新實踐

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 文儀室內裝修設計

你絕對很難想像，這間位於台北市民生社區充滿時尚活力與機能點滿的 33 坪空間，是由高齡五十年的陳舊老屋改造而成！一進門便以藍色拼花六角磚迎接返家腳步，營造日式「結界」感，將戶外塵囂隔絕於門外。鞋櫃與污衣櫃以留白與原木為基調，讓收納融於空間，延續日式重視「秩序與安定感」的玄關文化。鞋櫃旁刻意保留一小片平台，可置放鑰匙、香氛或一盆苔蘚盆栽，儀式感十足，也讓回家的瞬間成為片刻心靈沉澱。



客廳中，那抹明亮的愛馬仕橘沙發在沉穩的灰色木作映襯下，勾勒出如畫般的收納端景，這不僅是收納，更是生活品味的展現，如同日式插花般在簡約中見層次。客廳不僅擁有豐富的觀影機能，除了銀狐大板磚襯托的壁掛電視，更精心規劃了100吋升降投影布幕，無論是日常觀影或家庭劇院，都能輕鬆切換，享受沉浸式的聲光體驗，提供一家人共享觀影的靜謐時光，呼應日本家庭對「同住共享」的重視。餐廚空間則串聯起家的溫馨與熱鬧。美式風廚具搭配雅緻的金色燈具，讓整個公領域在多樣化的現代感中，透露著一絲和風的雅致。專為女主人打造的廚房中島，牆面以磁性美耐板打造，不僅實用美觀，更易於清潔維護，讓料理成為一種享受。廚房巧妙地分為輕食區與熱炒區，熱炒區配備強力抽油煙機，徹底解決開放式廚房的油煙問題，讓居家空氣始終清新。吊櫃運用進口下拉五金，使用更輕鬆便利，而金色手把點綴著藍色烤漆門片，成就一個獨具個性的日式美廚。廚下不僅有氣泡水機，更嵌入了洗碗機、蒸烤爐和暖盤機，透過智能廚電，打造出兼具時尚感與便利性的日式款待廚房，，揉合日本對色彩與材質細膩品味的堅持，使每一次備餐都像在經營一段生活美學。



主臥的翻新，以日式減法美學為基調，選用淺色系木地板，搭配藍灰白牆面，營造出寧靜舒適的氛圍。床頭板選用沉穩藍色帶點律動的造型，為日式臥室注入一絲活力。為提供最佳的睡眠品質。燈光配置採用間接照明，再輔以防眩光圓崁燈創造氛圍，讓原本略顯黯淡的臥房，徹底蛻變為豪華舒適的日式主臥。床頭的高書櫃巧妙結合床頭櫃功能，讓屋主能隨手取閱喜愛的睡前讀物，在書香中緩緩入眠。衣櫃門採用灰玻，打造出個性時尚的空間感，窗邊的化妝櫃，大小尺寸的抽屜收納省心分類，細膩照顧男女主人不同的需求，展現日式收納美學。小孩房整體以灰藍色系為主軸，結合木質系統家具構築出一處靜謐又溫潤的成長角落。書桌、書櫃、衣櫃一體成形，展現如日式家具般「剛剛好」的簡潔與功能性。每一處收納都精準設計，不僅讓房間清爽有序，也預留未來彈性變化的可能，如同日式空間總保有一份對「將來」的包容與留白。

翻新計畫中衛浴工程是至關重要的一環。文儀室內裝修設計總監李紹瑄嚴謹地進行了三至四道防水層佈塗，並經過24小時的防水層測試，確保滴水不漏。牆面與地坪選用屋主喜愛的卡拉拉白進口磁磚，營造出日式湯屋般的潔淨與通透感；浴室配置了自動馬桶與日系高規衛浴設備，讓每次入浴都成為一種享受。回到家，卸下疲憊，浸泡在溫暖的浴缸中，彷彿置身於日本溫泉旅館，讓身心得到徹底的放鬆與淨化，每天都能安心享受泡澡的靜謐時光，打造生活張弛有度的日式生活感。

文儀室內裝修設計有限公司／李紹瑄

地址：台北市大安區復興南路一段127號6樓之一

電話：02-27754443

Email：info@leesdesign.com.tw

網站：http://www.leesdesignn.com

