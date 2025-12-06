50+首購族增！房價一去不回頭 「世代合購屋」成新趨勢

台北市 / 綜合報導

房產市場觀察，50歲以上的首購族暴增，有人租屋一輩子等房價降，只是房價一去不回頭，許多父母帶著30、40歲的子女看房，父母負責頭期款，以子女的名義貸款買了房子要一起住、共同負擔房貸，加上新青安利多，世代合作購屋成了新的置產模式！專家認為，這是聰明的買房方式，能把現金變資產、抗通膨跟子女一起來打拼，也是愛家人的體現，不過買房前還是要把產權登記、未來房產分配等，白紙黑字寫清楚，避免爭議。

近期房市疲軟，但有些50歲以上的首購族磨刀霍霍想要進場，房地產市場觀察，最近出現大量年長夫妻，帶著30、40歲的子女買房，這些父母租屋數十年，最終想以子女名義一圓購屋夢，因為他們意識到，等跌價已經30年，不但沒跌還愈來愈貴，而且年紀大租房也愈來愈難。

熟齡族楊小姐說：「他們(房東)現在不是在乎說，你付得起這房子嗎，而是說在乎你的年齡。」熟齡族楊小姐VS.房東說：「我大約快到70歲，啊對，一般我們是給學生啦，上班族來住的啦，我69啦對。」

打電話實測，一聽到租客年齡，房東支支吾吾態度也轉為消極，老年租屋歧視加上租金上漲，租屋族實質購買力不斷下降，導致無法累積資產。

晚年首購族逐漸出籠，希望把存的錢梭哈在子女身上一起打拼，房產專家阿明說：「銀行對長輩借款不高，貸款年限不能超過20年有困難度。」共同買房一起住，優點是子女年紀輕貸款成數有利多，二來把錢變成資產，不怕沒棲身之所，未來還能以房養老保障尊嚴。

房產專家阿明說：「長輩翻署青菜子女肌排奶茶有獨立空間年輕人喜歡好的公設，這樣的房子公設高坪數小，長輩卻想要買的起的房，有很大的溝通落差。」然而，父母想買的房子如果跟子女理想中的不同，價值觀衝突就得想辦法克服。

專家也提醒家族一起買房，四大重點要注意，頭期款怎麼付，房貸如何分擔，產權怎麼登記，遺產如何分配，以白紙黑字約定好，避免日後爭議，晚年首購族出現也顯示「租屋一輩子」的理想，在台灣現實環境下恐怕面臨挑戰。

