50、60歲髖關節痛竟是「發育不良」？骨科醫揭「1情況」直接動手術

34歲陳小姐因左側髖關節發育不良，幼兒園與小學時曾接受兩次髖關節截骨矯正手術，但走路仍常卡卡、運動後疼痛，活動多時甚至跛行。隨著孩子上小學、參與活動增加，她常需靠止痛藥硬撐，身心壓力沉重。後續，經仁愛長庚合作聯盟醫院大里仁愛醫院評估後，選擇「微創正前開髖關節置換手術」，術後配合2個月肌力訓練，已幾乎恢復正常生活。







髖關節炎好發中年女性



「髖關節發育不良」（Developmental Dysplasia of the Hip，DDH）是指股骨頭與髖臼在成長發育過程中未能形成良好穩定的結構，造成髖關節從不穩定到脫位不等的情況。長期下來關節受力不均，會加速軟骨磨損與退化，進而引發早期退化性髖關節炎，常見症狀包括疼痛、僵硬、跛行及長短腳等，嚴重影響生活品質。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部長黃贊文指出，因髖關節發育不良導致的髖關節炎多好發於40～55歲，且以女性居多。若在兒童時期就診斷出來，可進行髖關節截骨矯正手術；若成年後才發現，可進行截骨矯正手術延緩人工關節置換的時程；但若病情已進展到末期，則建議直接安排人工髖關節置換手術。

黃贊文說明，對於長期疼痛或關節沾黏、僵硬的病人，肌肉萎縮通常較嚴重。如果採用傳統需切開臀部肌肉的手術方式，肌肉縫合後仍需6～8週癒合，活動會受到較多限制，走路步態也較不穩定，病人需依賴助行器或拐杖，以避免肌力不足造成跌倒、脫臼或骨折。

相較之下，「微創正前開髖關節置換手術」可從肌肉間隙進入關節，對周圍肌肉破壞較少，術後疼痛減輕，恢復速度較快，行走步態也更穩定。手術當天病人通常就可在助行器輔助下開始走路，並進行固定式腳踏車運動。

此外，多數病人僅需2～4週使用助行器或拐杖，即可進行日常活動，不必等待長時間的肌肉癒合。即使肌肉萎縮較嚴重的病人，經過約2個月的肌力訓練，多半仍能逐步恢復良好的行走功能。

微創髖關節置換手術恢復快





髖關節疼痛及早就醫



黃贊文指出，若病人本身的骨頭有嚴重的變形、骨頭遺留有手術的鋼釘、鋼板或患有病態肥胖等，則比較不合適進行該手術。但最重要的還是提醒民眾，若有髖關節疼痛的症狀時，應儘早尋求專業醫師診斷及治療。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為50、60歲髖關節痛竟是「發育不良」？骨科醫揭「1情況」直接動手術