500件商品下殺！好市多黑五明開跑 上午8點就開門
好市多一年一度的黑色購物周將於明（24）日登場，活動期間至30日，營業時間將從原本上午10點開店時間提前至上午8點。業者推出超過500項商品優惠，總折扣金額突破百萬元，涵蓋3C家電、食品、冬季服飾及生活用品等多項類別。
本次黑色購物周優惠商品中，家電及3C用品最受會員關注。好市多已於21日公布首波優惠商品，包括75吋QLED顯示器、除濕機、洗碗機、數位氣炸鍋與高強度降噪耳機等。此外，電玩愛好者期待已久的遊戲主機，以及積木玩具組也同步推出限時優惠，吸引不同消費族群。
針對家電升級需求，好市多表示，今年特別與富邦Costco聯名卡合作，推出單筆分期享前3期免息優惠。凡於店內單筆刷卡滿千即可分期，最高可分30期，12月底前申辦12至30期，筆筆皆享該筆分期金額前3期免息優惠，大型家電還提供基本安裝服務，減輕消費者一次性支出壓力。
在食品類別方面，好市多也祭出多項熱銷商品優惠，包括薄鹽毛豆莢、米森高蛋白飲品、蛋白質穀物餐、紅牛膠原飲與燕麥片等。此外，家庭消費族群常購買的冷凍生蝦仁、美國頂級嫩肩牛排、貓罐頭系列也同步降價，滿足各類消費需求。
好市多指出，考量冬季寒流可能提前來襲，民眾換裝需求持續攀升，因此冬季服飾與保暖單品也列入優惠範圍。包括知名品牌男女內褲組、流行男款休閒鞋、保暖鞋款、牛仔褲與保暖襯衫等，全面推出優惠價格，讓會員能以實惠價格一次購足上班、休閒或家庭聚會所需穿搭。
好市多強調，今年黑五活動不僅主打價格優惠，更希望讓會員能以實惠價格升級生活品質。為迎接購物潮，活動期間將營業時間從原本上午10點，提前至上午8點開店，方便會員更早入場選購心儀商品，避開人潮高峰。
