500位台中學子英語競賽「聲」動演創意 展現流利口說能力

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為推動英語學習生活化、展現雙語教育成果，台中市政府教育局昨（4）日、今（5）日在大墩文化中心舉辦國中學生英語讀者劇場比賽，共有44所國中、約500位學生齊聚登場，以流利的英語口說、豐富的語調與創意音效詮釋故事，讓觀眾沉浸於聽覺的想像之中。

▲學生在不斷練習中培養語言表達與團隊合作，老師則在陪伴中激發教學創意，讓英語課堂更有溫度與生命力。

教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕上任後，加強雙語與國際教育，今年全市外師人數達256人，外師與中師在校合作共備教學，讓課堂更有活力與多樣性，教育局同時持續辦理教師增能研習與三階段的雙語師資培訓，老師們能以更生活化、情境化的方式教英語，讓學生在學習中找到自信，也享受開口說英語的樂趣。

教育局表示，這場競賽不僅展現學生的英語能力，更是一段學習與成長的旅程。學生在不斷練習中培養語言表達與團隊合作，老師則在陪伴中激發教學創意，讓英語課堂更有溫度與生命力。

參賽學生分享，為了這次比賽，常常利用課後時間排練，雖然辛苦，但能用英語完整演出一個故事，是最有成就感的經驗。指導老師也表示，透過這樣的活動，學生對英語的興趣明顯提升，也更願意開口表達，這正是教育最珍貴的成果。

教育局強調，英語讀者劇場比賽不僅是英語教學的延伸，更是學生實踐「學以致用」的舞台，未來將持續推動英語相關活動競賽，結合科技、文化與國際交流，打造兼具創意與教育深度的雙語學習環境，讓台中學子以英語與世界對話，展現自信與風采。