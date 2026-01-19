500億元資本支出不言而喻！客戶會不會重複下單？南亞科總座：嚴防客戶囤貨

南亞科總經理李培瑛。（圖／鏡週刊提供）

南亞科技於於19日法說會中釋出積極擴張訊號，總經理李培瑛指出，受惠於AI需求爆發及供應端產能排擠效應，DRAM市場將迎來持續性的供給缺貨。為因應下一世代技術需求，南亞科宣布2026年資本支出將達約新台幣500億元，其中大部分資金將投入新廠建設。

近期南亞科建廠、買設備動作不斷，針對外界關注的資本支出，南亞科表示，2026年預計投入的500億元資金中，包含了去年遞延的約60億元。在資金分配比例上，約有70%將用於新廠的廠務建築、無塵室等基礎設施建設，剩餘30%則用於設備採購。

廣告 廣告

南亞科總經理李培瑛透露，新廠預計於2027年初開始裝機，並於2027年中正式量產。產能規劃方面，目標在2028年上半年拉升至每月2萬片的產出規模，屆時將導入包括DDR4、DDR5、LPDDR4/5及客製化AI專案等多樣化產品線。

2026前景樂觀 DDR4產能缺口未解

在市場展望部分，南亞科對2026年前景感到樂觀。李培瑛分析，AI需求是目前市場最強勁的動能，由於生產HBM（高頻寬記憶體）所消耗的產能是傳統DRAM的2至3倍，這導致了嚴重的產能排擠效應。

特別值得注意的是，由於三星、美光、SK海力士供應商紛紛將產能轉向HBM或DDR5，並對DDR4及LPDDR4發出停產通知，預計2026年及2027年上半年新增產能極為有限。李培瑛強調，產能移出後極難轉回，因此DDR4/LPDDR4將面臨顯著的缺貨壓力。在位元成長率（Bit Growth）方面，南亞科預估2026年將較2025年成長10%以上。

會不會有重複下單？

面對當前供不應求、客戶爭相搶貨的市場氛圍，業界也擔憂出現「重複下單（Double Booking）」的情況。對此，南亞科表示已建立一套監控機制。

李培瑛指出，公司透過與全球各區客戶長期的密切接觸，會根據客戶過往的正常交易量以及產線實際生產狀況來衡量供貨。李培瑛表示，公司的目標是精準配貨，避免產品在部分客戶端囤貨變成庫存，而其他有實際生產需求的客戶卻拿不到貨，以此確保供應鏈的健康運作。



回到原文

更多鏡報報導

記憶體沒有悲觀理由！南亞科2025年轉虧為盈 2026年還會缺貨嗎？

力積電銅鑼廠18億美元售予美光意義為何？黃崇仁親揭盤算 強調不裁員！

魏哲家：每年至少成長25% 台積電翻紅站上1780元再創歷史新高

下跪求婚全是假？瓊瑤劇男星遭前妻曬「結婚證」打臉 驚爆隱婚25年還「香水轉送小三」