500億潛艦沒錨 館長：林昶佐站海鯤號脫衣吼唱嚇死解放軍

潛艦國造原型艦「海鯤號」被爆航測沒有船錨。館長陳之漢砲轟，就像買一台車沒有煞車、珍奶裡面沒珍珠，連吸管都沒有，還收了500杯的錢。然後你說這杯珍珠奶茶真棒，這就是青鳥的腦袋；駐芬蘭代表林昶佐以閃靈樂團主唱身分，在芬蘭音樂節登台表演重金屬樂。館長提議，兩岸開戰，林昶佐站在海鯤號上，脫衣服吼唱，用音波攻擊嚇死解放軍。反正「海鯤號」潛不下去，也不帶錨。不用編1.25兆國防預算，買1250支麥克風就夠了。

館長質疑，你買一台車，沒有煞車，就開上路測試，四個輪子一樣可以開？時速開5嘛！因為它慢慢在海上飄？

館長痛批，青鳥看到了嗎？500億啦！沒有錨，對不起啦，讓中國大陸網友看笑話，千萬別打，這就是民進黨執政下的結果。

館長比喻，你買珍珠奶茶，結果裡面沒珍珠，且這杯珍珠奶茶是收了500杯的錢，交給你一杯，只有奶茶，沒有珍珠，連吸管都沒有。然後你說這杯珍珠奶茶真棒，這就是青鳥的腦袋。你不會買這種珍珠奶茶，但可以接受這種前提。

駐芬蘭代表林昶佐以閃靈樂團主唱，在芬蘭音樂節登台表演重金屬樂。館長酸，一個月領30、40萬，「我有腹肌，但我不用當兵」，還有焦慮症。

館長模仿林昶佐打仗的時候「吼叫」，他在後面脫衣服吼唱，幫前線吃子彈的士兵加DeBuff，「以為在玩遊戲嗎？你是死靈法師？」

館長諷，民進黨有一個好處，你越沒用，官升越高，領越多錢。立委選不上，只要挺民進黨，當大使缺錢，還幫你辦演唱會。民進黨就是「專門收垃圾」。

館長說，中國火箭齊發，林昶佐一聲「吼～吼～吼～～」，音波攻擊，火箭全部空中爆炸。

館長提出一個idea，林昶佐站在海鯤號，邊唱邊開出去，反正潛不下去，也不帶錨，開往台海。海鯤號裝喇叭，就直接唱，然後脫衣服，嚇死解放軍，讓他們看看你的腹肌。還要編1.25兆國防預算？不用！買1250支麥克風就夠了。解放軍被「重金屬」包圍，感測不到中國民國空軍、海軍。

