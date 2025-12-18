500元假鈔流竄全台？網瘋傳對比圖喊「市場都在用」 專家揭真相：3招辨真偽

​近期在LINE等網路社群平台用戶宣稱「500元假鈔已上市，市場幾乎都在用」，甚至附上1張「真偽鈔對比圖」的訊息，引發瘋傳。台灣事實查核中心向中央銀行、刑事警察局查核，證實假鈔說法為錯誤訊息，網傳圖片其實已流傳多年，且近期偽鈔流通率也無異常。央行也宣導「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」3口訣辨別鈔票真偽。​

近期社群平台及通訊軟體流傳一張伍佰圓紙鈔對比圖，指出網傳圖片上方是真鈔、下方是假鈔，要根據紙鈔右中左下均有500圖樣進行判斷，並稱「整個市場幾乎都用500元假鈔一定要小心看」。​



廣告 廣告

​不過，查核中心檢視後發現，傳言使用的真假鈔對比圖，其實早在2020年、2022年就有出現過，當時刑事局、央行確認並無這類型假鈔流傳。進一步向央行求證，央行表示，500元偽鈔的流通率均無異常，而確認「假鈔」序號，近半年並無這類假鈔流傳，網傳圖片很可能是過時圖片，與近期無關。

央行也強調，不建議單以傳言所述「右中左下均有500圖樣才是真鈔」進行判斷。假鈔樣態多元，著重的點各有不同，有的會著重於光影變化箔膜(OVD)、水印或隱藏字等，民眾若處於市場天色昏暗或是較繁忙時可能不甚留意，不過把握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」原則上應都能辨認。平時央行接獲偽鈔特殊案例，也會請印製廠進一步分析，檢警協助加強查緝、宣導工作。

查核中心也訪問郵幣社業者指出，紙鈔字體會在條狀箔膜上方，但難以保證每張鈔票的印刷品質及磨損程度，因此，並不會以「字體是否被箔膜擋住」作為判斷的唯一標準。業者補充，網傳的照片過去有在網路上看過，但目前實際上並沒有收到過這樣的紙鈔。​

更多風傳媒報導

