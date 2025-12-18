500元假鈔流竄全台？網瘋傳對比圖喊「市場都在用」 真相曝光

生活中心／許智超報導

網路上流傳「500元假鈔已上市，市場幾乎都在用」的訊息。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

近日，LINE及社群平台出現「500元假鈔已上市，市場幾乎都在用」的訊息，還附上真偽鈔對比圖，引發瘋傳。對此，台灣事實查核中心出面指出，經向中央銀行、刑事警察局查核，證實假鈔說法為錯誤訊息，網傳圖片其實已流傳多年，且近期偽鈔流通率也無異常。

近期社群平台及LINE流傳一張500元紙鈔對比圖，稱網傳圖片上方是真鈔、下方是假鈔，要根據紙鈔右中左下均有500圖樣進行判斷，並說「整個市場幾乎都用500元假鈔一定要小心看」。不過，查核中心檢視後發現，傳言使用的真假鈔對比圖，其實早在2020年、2022年就有出現過，當時刑事局、央行確認並無這類型假鈔流傳。

央行對此表示，500元偽鈔的流通率均無異常，進一步確認「假鈔」序號，近半年並無這類假鈔流傳，網傳圖片很可能是過時圖片，與近期無關。刑事局則指出，網傳圖片其實是流傳多年的舊圖片，現在又被拿出來重新流傳，並不符合近期出現新假鈔說辭。

至於是否能依照「右中左下均有500圖樣才是真鈔」作為辨識假鈔方法？央行強調偽鈔樣態多元，不建議僅依單一特徵判斷，辨識紙鈔真偽最主要方式為3口訣「看一看、摸一摸、轉一轉」，包括檢視浮水印、觸摸字樣是否凸起，以及轉動紙鈔觀察500面額數字是否由金色變綠色，才能提高判別準確度。

