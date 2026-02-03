500元內也有好選擇 高CP值葡萄酒成聚會新寵

（生活中心／綜合報導）農曆年節將至，尾牙聚餐、親友團圓與跨年派對接連登場，餐桌上的飲品選擇也成為不少消費者關注的細節。近年來，葡萄酒逐漸從正式場合走入日常聚會，尤其在年終與年節期間，價格親民、風味好入口的酒款，更成為多數人選購時的重要考量。隨著飲酒文化轉變，市場也明顯感受到消費者偏好「高 CP 值、多元風格」的趨勢，不少人會一次準備多款不同類型的葡萄酒，滿足親友間各自的口味喜好。

圖／年節聚餐與團圓飯桌上，價格親民、風味多元的葡萄酒成為不少消費者的年終備酒選擇。（傑盛國際提供）

業者觀察指出，500元以內的葡萄酒若能兼顧產地特色與風味表現，往往更容易成為聚會中的亮點。今年特別推薦四款來自法國、西班牙、澳洲與義大利的酒款，涵蓋白酒、紅酒與微甜氣泡酒等不同類型，讓即使不熟悉葡萄酒的消費者，也能依照場合與喜好輕鬆挑選，為年節聚會增添更多選擇與話題。

其中，來自法國的「南法小豬白蘇維濃白葡萄酒」，以清新果香與爽口酸度為特色，適合搭配海鮮、白肉或清爽年菜，酒標設計活潑可愛，成為年節聚會中頗受注目的話題酒款。

圖／白酒與紅酒搭配海鮮與肉類料理，展現不同風味層次，滿足多元口味需求。（傑盛國際提供）

在紅酒選擇上，西班牙的「富樂特級紅酒」風格成熟穩定，適合搭配紅肉、蜜汁火腿、東坡肉；而來自澳洲的「羅森酒莊－私藏希哈卡本內紅葡萄酒」，則以濃郁果香與辛香料氣息受到青睞，非常適合搭配叉燒拼盤、蒜香肋排。

此外，義大利「M 蜜桃風味粉紅葡萄酒」主打蜜桃風味萃取與葡萄酒混合釀造的微甜輕盈氣泡酒，純天然水果風味，無人工香料；與中式甜點─芋泥捲、炸元宵意外的搭配。對於平時較少接觸葡萄酒的族群而言，是一款容易入口的選擇。

圖／微甜果香型酒款搭配年節常見的點心與炸物，口感輕盈、好入口，適合不常飲酒或偏好清爽風味的族群，在聚會中更容易被接受。（傑盛國際提供）

傑盛國際表示，年節聚會中，一杯順口的葡萄酒能為餐桌增添溫度與笑聲，為年終尾牙、跨年派對與農曆年節的團聚時刻，營造出輕鬆自在的氛圍。目前系列酒款於全聯福利中心均可購得，主打500元以內的高性價比選擇，並推出雙入年節禮盒，讓消費者不論自用或送禮，都能輕鬆入手，感受葡萄酒融入日常生活的簡單樂趣。

《引新聞》提醒您：未滿18歲請勿飲酒、開（騎）車不喝酒，喝酒不開（騎）車；飲酒過量，有害健康！

