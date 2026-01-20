500元運動幣來了！登記時限、抽籤公布、抵用範圍、領取方法一次看

為鼓勵全民運動，運動部宣布將「青春動滋券」轉為「運動幣」，只要年滿16歲、具國內戶籍的國民即可登記抽籤，預計發放60萬份，3月1日開放使用。想抽運動幣該怎麼登記？如何領取？哪種類別有抵用額度上限？

運動幣是什麼？滿16歲都能領取嗎？

為了讓民眾養成規律運動習慣、促進運動產業發展，運動部宣告，將原先僅發放給16～22歲年輕民眾的500元「青春動滋券」，調整為面額同樣是500元的「運動幣」，擴大發放對象。

不過，運動幣採抽籤制，開放滿16歲以上、具國內戶籍的民眾於期間內自行線上登記，抽籤中獎者才得以使用，並限量發放60萬份。

運動幣如何抽籤登記？何時截止？

運動部提醒，運動幣採線上登記抽籤制，完整登記時間自2026年1月26日早上10點開始，至2月8日24點截止，並透過身分證號末碼進行分流，1月31日才開放符合資格者全面登記。

另外，運動幣抽籤登記截止時間為2月8日24點，符合資格者記得在截止前到「動滋網」登記抽籤。

運動幣抽籤分流登記時間

1月26日：開放身分證號末碼0、1者，線上登記。

1月27日：開放身分證號末碼2、3，線上登記。

1月28日：開放身分證號末碼4、5，線上登記。

1月29日：開放身分證號末碼6、7，線上登記。

1月30日：開放身分證號末碼8、9，線上登記。

1月31日～2月8日：全面開放符合資格者線上登記。

運動幣何時公布抽籤結果？

運動部表示，預計會在2月12日以直播方式公開抽籤結果，確保抽籤流程公平、透明。

運動幣該如何領取？什麼時候才可以使用？

根據運動部的簡報說明，運動幣的領用步驟如下：

1. 登記抽籤後，等候2月12日公開抽籤結果，可至動滋網查詢是否中籤。

2. 若幸運中籤，則可至動滋網領取運動幣電子錢包QR Code，面額為500元。

3. 自3月1日起，運動幣中籤者可至運動幣合作店家進行消費抵用。運動幣電子錢包QR Code不限使用次數，用罄為止。

運動幣抵用消費項目有哪些？有使用期限嗎？

運動部表示，可透過運動幣抵用的消費項目，分為以下3大類：

1. 做運動：可500元全額抵用。參考抵用項目包括運動課程費、運動社團費、運動場館入場費、運動場館會員費、場地設備出租費、參加運動比賽衍生費用、運動指導教學費等。

2. 看比賽：可500元全額抵用。參考抵用項目包括購買比賽入場券、付費訂閱媒體費、看運動比賽衍生費（應援用品、紀念品等）、運動書籍與雜誌、觀賞運動比賽門票費、運動展演及博物館門票券。

3. 添裝備：新增類別，抵用額度以200元為限。抵用項目包括運動服裝、購買及維修運動用品與器材、運動鞋類、運動穿戴裝置、運動耗材（球類、球棒、護具等）。

運動部提醒，運動幣使用期限至2026年12月31日止。

運動幣自己不用，能轉讓給親友嗎？

運動部提醒，運動幣限中籤者本人使用，禁止轉讓、販售。

若想詢問青春動滋券及運動幣相關資訊，請至動滋網或運動部Facebook查詢，或撥打客服專線（02）7752-3658。（服務時間為每天上午9點～下午6點，中午12時～下午1時暫停服務）。

