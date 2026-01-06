500元運動幣爽看比賽、買周邊！ 登記規則、使用說明一次看

為落實全民運動政策目標，自115年起將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，年滿 16 歲以上國民皆有資格登記參加抽籤，中籤者可以拿來「做運動」、「看比賽」、「添裝備」等，詳細登記規則及使用說明，帶大家一次看。

運動幣登記。（圖／翻攝自動滋網）

登記資格

115 年年滿16 歲（民國99年1月1日前出生），且國內現有戶籍之國民，皆可登記參加抽籤，中籤民眾自115年3月1日起開放領用，使用期限至115年12月31日。

抽籤方式

民眾於動滋網(500.gov.tw)「民眾登記」頁面，輸入姓名、身分證字號、出生年月日、手機號碼及電子信箱等資訊，點選「登記」鍵，經驗證符合年齡身分者，即有資格參加抽籤，民眾可於動滋網查詢登記結果；115年2月13日上午10時至動滋網公告查詢是否中籤。

分流登記

1/26（一）為0、1，1/27（二）為2、3，1/28（三）為4、5，1/29（四）為6、7，1/30（五）為8、9，後9日1/31（六）至2/8（日）則全面開放全民登記。

如何使用

為運動產業發展條例第4條所列業別（除運動博弈業），且提供「做運動」、「看比賽」、「添裝備」相關運動服務業者，可申請成為合作店家。 運動幣新增開放「添裝備」類別，每人最高可抵用200元，民眾可使用運動幣添購運動服裝、運動鞋、運動用品或器材，以及運動穿戴裝置等產品。

值得一提的是，「做運動」、「看比賽」類別可500元全額抵用；。觀賞職業運動所做的相關消費，除門票外，尚有支持球隊的應援衣飾、加油道具、海報或紀念品等，皆屬「看比賽」範疇；在運動場館(如健身房、游泳池或球場等)從事運動除了入場券、場地租金外，於該運動場館從事運動所需之運動消費品項，如毛巾、泳帽、護具等配件，皆屬「做運動」的範疇。

合作店家

民眾可至動滋網「合作店家」頁面，查詢各縣市、鄉鎮區、營業類別或輸入門店名稱，即可閱覽各合作店家資訊。

