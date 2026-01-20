500元運動幣要搶了！「這天」限量抽60萬份 怎麼領一次看 錯過就沒了

實習記者藍子瑄／台北報導

運動部王詔民司長（左起）、黃啟煌政務次長、黃彥璋科長宣導青春動滋券轉型為運動幣。（圖／運動部提供）

為了把民眾「拉出門動起來」，政府再推新版運動補助。體育署宣布，過去僅限16至22歲的「青春動滋券」，將在2026年正式升級為「運動幣」，不僅發放對象擴大至年滿16歲以上全民，制度也改為限量抽籤制，每人可獲得500元運動消費額度。

體育署表示，運動幣將於2026年1月26日起開放登記，採取網路抽籤方式，今年僅限量發放60萬份。與過去「登記即可領取」的動滋券不同，此次須先完成線上登記，待抽籤結果出爐後，中籤者才能使用。每份運動幣為500點，1點等同新台幣1元。

抽籤制上路 誰能登記？

只要符合兩大條件即可參加登記，包括115年年滿16歲（民國99年1月1日前出生），以及具中華民國國籍且在國內設有戶籍。登記期間為2026年1月26日至2月8日，首週將依身分證字號末碼分流，避免網站塞車。

2026運動幣登記「身分證末碼」分流順序

運動幣自1月26日開始登記，前5日採分流登記。（圖／翻攝自動滋網）

抽籤結果預計於2月12日以直播方式公開，當天下午起也會陸續發送簡訊通知，中籤者可於官網查詢名單。運動幣的實際使用時間則從3月1日上午10點開始，一路到12月31日午夜止，期限內未用完的額度，將全數收回，無法沿用。

運動幣怎麼領？登記、使用期限快筆記

◆ 登記期限：2026/1/26（一）～2/8（日）

◆ 抽籤日期：2026/2/12（四）以直播方式公開抽籤。

◆ 中籤通知：2026/2/12（四）下午起陸續發送簡訊通知，或上官網查詢。

◆ 使用時間：2026/3/1（日）10:00～12/31（四）24:00

運動幣並非現金，而是採「電子抵用金」形式。中籤者須至「動滋網」完成身分驗證，並於使用時生成專屬動態QR Code或付款碼。每次產生的QR Code僅限1小時內有效，若未使用，需重新登入再領取一次，避免被截圖盜用。

三大用途一次看 裝備有上限

運動幣的使用範圍分為三大類，但各類別有不同限制：

1. 做運動：包含健身房、游泳池、運動課程、場地租借、教練費、運動觀光行程等，可全額抵用500元。

2. 看比賽：如運動賽事門票、付費運動轉播、應援商品與紀念品，同樣可用滿500元。

3. 添裝備：運動服、球鞋、智慧手錶、護具或耗材購買與維修，最高僅能折抵200元，其餘需自付。

體育署說明，限制裝備類折抵金額，是希望民眾把更多預算用在「實際運動體驗」與「觀賽參與」，而非一次性把補助花在購物上，帶動更長期的運動參與。

使用注意事項 小心別踩雷

運動幣不限使用次數，直到500元額度用完為止，但結帳時須搭配簡訊驗證碼。實體店家需出示QR Code並提供驗證碼給店員；線上平台則需輸入付款碼、身分證末4碼與驗證碼完成折抵。已使用的運動幣不得退還、找零或兌換現金，若違規使用，將被取消資格。

至於未滿16歲族群，體育署也補充，另有「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」，由學校或社團統一申請，鼓勵學生集體進場體驗賽事。

