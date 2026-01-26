500元運動幣開放登記 懶人包一次秒懂

不管你是想去健身房揮汗、去球場看熱血職棒，還是只想藉機幫自己添購新的運動穿戴裝置，現在有個超棒的「全民小確幸」要來啦！那就是大家最期待的 2026 年「運動幣」已經正式回歸，面額 500 元總共 60 萬份！而且今年的規定變得更香、更好買了，快跟著我一起看看怎麼把這 500 元領好領滿吧～ （圖片為AI生成） 記得先看身分證末碼再衝動滋網 首先先附上動滋網的官方網站 第一步就是別記錯登記時間！為了怕大家一次湧入把網站擠爆，這次運動幣和普發一萬一樣，準備了身分證末碼分流～從 01/26 星期一上午十點開始，由末碼 0 跟 1 的朋友們領跑，接著每天依序由 2、3然後 4、5 輪下去，直到 1/30 星期五為止

電獺少女 ・ 14 小時前 ・ 發表留言