500元運動幣開放登記 懶人包一次秒懂
【緯來新聞網】為了鼓勵民眾養成運動習慣，將「運動成為日常」，運動部自2026年將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，原本限制16歲至22歲的條件，擴大為年滿16歲以上國民皆有資格。今年採「限量抽籤制」只抽出60萬份，今（26日）正式開放登記，相關登記時間、抽籤時間、領取方式等懶人包也曝光了。
「運動幣」自26日正式開放登記。（示意圖／翻攝自pexels）
●登記資格
年滿16歲以上（出生日期為2010年1月1日前），且於國內現有戶籍之國民。
●登記及抽籤時間
2026年1月26日10時起至2月8日，每日登記時間上午10時至夜間12時，1月31日上午10時起開放查詢登記結果。2026年2月12日進行公開抽籤，中籤者每人發放500元運動幣，限中籤者本人使用，禁止轉讓、販售，抵用時程自2026年3月1日10時起至12月31日24時止。
●分流登記時間
運動幣開放登記前5天，請依身份證號末碼分流登記：
1月26日可登記證號末碼0、1
1月27日可登記證號末碼2、3
1月28日可登記證號末碼4、5
1月29日可登記證號末碼6、7
1月30日可登記證號末碼8、9中籤者每人發放500元運動幣。（圖／翻攝自動滋網）
●參考抵用項目
抵用範疇包括做運動、看比賽、添裝備，其中「添裝備」抵用額度以200元為限。
1.做運動（參與性運動類）
運動課程、社團費、場費、會員費、場地設備出租費、參加運動比賽衍生費用、運動指導教學費、運動觀光遊程
2.看比賽（運動賽事及媒體消費類）
購買、付費訂閱媒體費；看運動比賽衍生費（如：應援用品、紀念品等）、運動書籍與雜誌、 觀賞運動比賽門票費、 運動展演及博物館門票券
3.添裝備（運動裝備類）
運動服裝、購買及維修運動用品與器材、運動鞋類、運動穿戴裝置、運動耗材（如：球類、球棒、護具等）
●領用方式
至動滋網（500.gov.tw）領取運動幣電子錢包QR Code，可不限使用次數，用罄為止。
