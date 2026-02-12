「500元運動幣」今抽籤！1招秒查中籤結果 領取、使用方法一次看





運動幣抽籤時間就在今（12）天！為落實全民運動政策目標，運動部預計發放60萬份面額500元的「運動幣」。至於運動幣中籤結果該如何查詢、使用，《東森財經新聞》記者為大家整理好「運動幣懶人包」，讓大家一看就懂！

運動幣的用途

▼運動幣領用說明。（圖／運動部提供）

運動幣除了可以在「做運動」、「看比賽」500元全額抵用外，還可以購買運動裝備，每人最高抵用200元，包含運動服裝、運動鞋、運動用品或器材、運動穿戴裝置等。

運動幣登記、抽籤、使用期限

登記日期：115年1月26日至115年2月8日

廣告 廣告

登記資格：年滿16歲以上具有戶籍的國民皆有資格。

抽籤日期：115年2月12日下午2點公開舉行→（直播點我）

運動部 Facebook、運動部YouTube將全程公開直播，由入圍114年體育運動精英獎最佳新秀的擊劍選手李讓親自抽球，期間由第三方律師全程見證，經抽球機抽出身分證號「末2碼」及「末3碼」，抽出60萬份500元運動幣，並發

查詢中獎結果：網路直播或02月13日上午10點起，民眾可至動滋網（500.gov.tw）公告查詢。

使用期限：115年3月1日至12月31日止。

運動幣要怎麼領？

備妥手機後進行以下3步驟：

一、前往動滋網（500.gov.tw）進入「我的運動幣」頁面。

二、輸入身分證號、出生年月日及驗證健保卡卡號，進行身分驗證。

三、輸入手機簡訊收到的4位驗證碼，取得動態二維碼（QR Code）及付款碼。

▼運動幣領用說明。（圖／運動部提供）

運動幣抵用金額、剩餘額度怎麼看？

一、前往動滋網（500.gov.tw）進入「我的運動幣」頁面

二、輸入身分證號、密碼（手機號碼）、出生月日，即呈現QR Code、已抵用金額、剩餘抵用額度及抵用紀錄。

運動幣的使用規則

運動部表示，運動幣限本人使用，禁止盜領、轉售、購買等非供本人自行使用行為， 請民眾妥善保存個人資料，以避免遭有心人士盜用。運動幣抵用後不得退還、要求合作店家使用現金找零，亦不得另再兌換成等值之現金，若違反運動幣使用規範，運動部將終止民眾領取抵用權利。

▼運動幣領用說明。（圖／運動部提供）

使用方式如下：

一、以截圖或列印QR Code及付款碼使用，於當日臨櫃消費時出示QR Code或付款碼。

二、前往線上平臺輸入付款碼消費使用（動態 QR Code 及付款碼 1 小時有效）， 若超過有效期限，需重新至「我的運動幣」輸入基本資訊，產生QR Code及付款碼。

（封面圖／運動部提供）

更多東森財經新聞報導



除夕前大回暖3天！ 把握好天氣衝一波大掃除

加薪無感？ 2025平均薪資破4.7萬 近7成上班族拿不到

美軍售優先「戰略重要性國」 專家曝：可視為挺台