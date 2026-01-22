500元運動幣！限量60萬份下週一開放登記

▲運動部推出限量60萬份運動幣，將於本週一開放登記並抽籤。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 為深化全民運動風氣，運動部正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本的青年族群擴大至16歲以上全民，預計發放60萬份500元運動幣，並將在下週一至2月8日至動滋網登記，本月31日起全面開放登記，除了運動幣可全額抵用「做運動」與「看比賽」外，新增「添裝備」類別，強調運動幣不僅是補助，更是引導民眾參與運動的政策工具，未來將持續透過政策引導帶動運動產業發展，讓運動成為國人自然而然的生活習慣。

廣告 廣告

運動部表示，青春動滋券自2023年推行以來，已累積逾193萬人領券，成功引導青年建立觀賽與運動習慣。為解決過去職業賽事過於集中都會區的限制，並擴大政策效益，正式轉型為「運動幣」，讓運動資源能更有效率地擴散至各年齡層。

運動部提醒，凡2010年1月1日以前出生之國民，均可於今年1月26日至2月8日期間至「動滋網」登記。為確保系統順暢，首5日將依身分證字號末碼進行分流（1月26日為末碼0、1，以此類推），1月31日起起全面開放登記，並於2月12日進行公開直播抽籤。

運動部強調，為兼顧產業均衡發展，運動幣除了500元可全額抵用「做運動」與「看比賽」外，新增「添裝備」類別（每人最高抵用 200 元），民眾可用於購買運動鞋服、器材，全面串連運動消費生態圈。運動幣不僅是補助，更是引導民眾參與運動的政策工具，未來將持續透過政策引導帶動運動產業發展，讓運動成為國人自然而然的生活習慣。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

行政院拍板提高國民年金、放寬排富 預估176萬人受惠

秀大螢幕「總預算沒審147天」 行政院：在國會辯論不用捨近求遠

快訊／藍白總預算8度被擋 卓榮泰直球對決：與立法院直接辯論！