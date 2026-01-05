500元運動幣1/26起開放登記 抽籤資格、使用方式一次看
運動幣與青春動滋券差別在哪？
為鼓勵16至22歲的年輕民眾參與體育活動、觀賞運動賽事，體育署（現運動部前身）從2023年起，每年均常態性對年齡符合資格者，發放每人500元青春動滋券。
而在運動部掛牌成立後，日前宣布為落實全民運動政策目標，自今年起將把「青春動滋券」轉型為「運動幣」，面額同樣為500元，適用對象則擴大為年滿16歲以上的國民，但發放方式改為登記後進行抽籤。
如何登記抽運動幣？
根據運動部規劃，今年度運動幣登記期間為1月26日至2月8日，前5日會另依民眾身分證號末碼數字進行分流，凡是2010年1月1日前出生、持有國內戶籍的民眾，均可於期間內到動滋網（500.gov.tw）登記。
登記截止後，運動部將於2月12日直播抽籤，預計以「身分證末碼」方式抽出共60萬份運動幣，除向中籤者發送通知簡訊外，隔日上午10時也會在動滋網公告。
登記抽籤時間
身分證字號末碼
1月26日（一）
0、1
1月27日（二）
2、3
1月28日（三）
4、5
1月29日（四）
6、7
1月30日（五）
8、9
1月31日（六）至2月8日（日）
全面開放
中籤後如何領取？
2026年運動幣的使用期限為3月1日上午10時至12月31日，中籤民眾在使用期間首次進入動滋網「我的運動幣」頁面時，須填寫身分證號、出生年月日及健保卡卡號，並輸入簡訊4位驗證碼，即可取得動態QR Code及付款碼，有效期限為1小時。
運動部說明，為防止有心人士轉賣、盜用，因此決定採動態QR Code機制。若民眾未在期限內完成使用，需再次進入「我的運動幣」頁面，輸入身分證號、密碼（手機號碼）、出生月日等基本資料，就會再次出現QR Code、已抵用金額、剩餘抵用額度及抵用紀錄等資訊。
使用項目、方式有限制嗎？
民眾取得QR Code及付款碼後，即可在動滋網中公告的合作店家消費使用，且不侷限實體店家或線上平台，包含在運動場館從事運動；觀賞職業運動的門票、應援衣飾、紀念品；購買運動所需的物品等，都可用運動幣抵免。
此外，運動幣除延續動滋券時期可在「做運動」、「看比賽」類別的合作店家中全額抵用外，也新增「添裝備」類別可供抵免使用，但為避免民眾將運動幣集中在單一大型廠商消費，因此該類別每次最高僅能抵用200元。
運動部政務次長黃啟煌表示，希望透過200元的小額誘因來增加額外消費、創造經濟外溢效應。
未滿16歲者有其他相關補助嗎？
若是未滿16歲、無法登記抽運動幣的學生族群，可透過「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」，由學校向各級主管機關申請報名費、門票、交通費、保險費、住宿費等各項補助。
運動部說明，該辦法是為了鼓勵學生以校隊或社團方式，組團參與或觀賞各類運動競技及表演賽會活動，透過同儕參與帶動參與意願，協助青年族群自小培養做運動、看比賽的生活習慣，進而擴大運動人口基礎。
其他人也在看
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 7
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 46
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 32
投78球撿78次帽子！大學投手帽子狂掉球評憂心、網卻讚：茂野吾郎來了
體育中心／黃崇超報導114學年度UBL大專棒球聯賽近日進行公開組一級男子組複賽，上週六（3日）在嘉義市棒球場南華大學以6比5險勝國立體大，其中先發投手楊博巽主投4.2局失掉3分，最終順利拿下勝投，而他這場球賽每投1球必掉帽子，網友算這場楊博巽總共投了78球、撿了78次帽子，球評過程中憂心他的體力會受影響，但影片放上社群，多數網友卻以動漫情節大讚：「這不就茂野吾郎嗎？」FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 27
驚人！台股7658億元交易量史上第二大 證交稅一天可收9.2億元
台股今（5）日氣勢如虹，加權指數盤中大漲近千點，最高攻上30,339.32點，一舉改寫歷史新高；終場漲755.23點、收在30105.04點，成交金額達7658.07億元（不含盤後交易），創下史上第二大量。資深證券分析師呂漢威推估，今日可貢獻的證交稅金額將達9.2億元以上。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 3
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 97
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 141
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 2 天前 ・ 28
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 10
徐欣瑩喊退黨是為救國！他翻舊帳狠批真臥底
[NOWnews今日新聞]國民黨立委徐欣瑩近日宣布參選新竹縣長，但她2015年退出國民黨的歷史被挖出，忠誠度遭到質疑。她日前發出一隻影片，提到當年她的理念是「曲線救國」、「化作春泥更護花」，退黨是去為...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 28
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 80
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 192
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 203
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 8
馬杜洛去年嗆川普「來抓我啊懦夫」 白宮PO片：你現在該懂了
即時中心／徐子為、魏熙芸報導美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判。不僅馬杜洛被押解抵紐約被上銬畫面曝光，白宮以及川普稍早也釋出一段影片，是馬杜洛在去年8月對美國叫囂「有種來抓他」的談話，如今卻一語成讖。民視 ・ 18 小時前 ・ 93
單親帶大3孩，晚年卻沒熱飯可吃！80歲母申請長照，媳拒「陌生人進家門」…女兒嘆：若失智也許是好事
你想過嗎？有時人老了，不是走向黃昏，而是墜入深淵。?我收到一封讀者私訊，看完後心裡很沉重。這封信不是小說，是一個八十多歲老母親和她女兒的真實故事。我相信，它會打中很多正在照顧父母的人：──那種沉重的負擔無人可分擔、──面對無情手足的憤怒難以熄滅。也會刺痛我們這一代人去思考：我們的老年，又將是什麼模樣呢？幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 32
美國活捉馬杜洛！11名嘴言論遭挖出打臉 律師：11傻大型翻車現場
美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，為川普政府歷時數月、持續施壓行動劃下句點。日前有許多名嘴認為「美國不敢打委內瑞拉」，律師林智群就整理出大翻車的11位名嘴名單，大酸是「中天11傻、大型翻車現場」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 115