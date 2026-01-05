500元運動幣1/26起開放登記 抽籤資格、使用方式一次看

運動幣與青春動滋券差別在哪？

為鼓勵16至22歲的年輕民眾參與體育活動、觀賞運動賽事，體育署（現運動部前身）從2023年起，每年均常態性對年齡符合資格者，發放每人500元青春動滋券。

而在運動部掛牌成立後，日前宣布為落實全民運動政策目標，自今年起將把「青春動滋券」轉型為「運動幣」，面額同樣為500元，適用對象則擴大為年滿16歲以上的國民，但發放方式改為登記後進行抽籤。

如何登記抽運動幣？

根據運動部規劃，今年度運動幣登記期間為1月26日至2月8日，前5日會另依民眾身分證號末碼數字進行分流，凡是2010年1月1日前出生、持有國內戶籍的民眾，均可於期間內到動滋網（500.gov.tw）登記。

登記截止後，運動部將於2月12日直播抽籤，預計以「身分證末碼」方式抽出共60萬份運動幣，除向中籤者發送通知簡訊外，隔日上午10時也會在動滋網公告。

登記抽籤時間 身分證字號末碼 1月26日（一） 0、1 1月27日（二） 2、3 1月28日（三） 4、5 1月29日（四） 6、7 1月30日（五） 8、9 1月31日（六）至2月8日（日） 全面開放

中籤後如何領取？

2026年運動幣的使用期限為3月1日上午10時至12月31日，中籤民眾在使用期間首次進入動滋網「我的運動幣」頁面時，須填寫身分證號、出生年月日及健保卡卡號，並輸入簡訊4位驗證碼，即可取得動態QR Code及付款碼，有效期限為1小時。

運動部說明，為防止有心人士轉賣、盜用，因此決定採動態QR Code機制。若民眾未在期限內完成使用，需再次進入「我的運動幣」頁面，輸入身分證號、密碼（手機號碼）、出生月日等基本資料，就會再次出現QR Code、已抵用金額、剩餘抵用額度及抵用紀錄等資訊。

使用項目、方式有限制嗎？

民眾取得QR Code及付款碼後，即可在動滋網中公告的合作店家消費使用，且不侷限實體店家或線上平台，包含在運動場館從事運動；觀賞職業運動的門票、應援衣飾、紀念品；購買運動所需的物品等，都可用運動幣抵免。

此外，運動幣除延續動滋券時期可在「做運動」、「看比賽」類別的合作店家中全額抵用外，也新增「添裝備」類別可供抵免使用，但為避免民眾將運動幣集中在單一大型廠商消費，因此該類別每次最高僅能抵用200元。

運動部政務次長黃啟煌表示，希望透過200元的小額誘因來增加額外消費、創造經濟外溢效應。

未滿16歲者有其他相關補助嗎？

若是未滿16歲、無法登記抽運動幣的學生族群，可透過「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」，由學校向各級主管機關申請報名費、門票、交通費、保險費、住宿費等各項補助。

運動部說明，該辦法是為了鼓勵學生以校隊或社團方式，組團參與或觀賞各類運動競技及表演賽會活動，透過同儕參與帶動參與意願，協助青年族群自小培養做運動、看比賽的生活習慣，進而擴大運動人口基礎。