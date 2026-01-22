500元運動幣1/26起開放登記！16歲以上都能抽 買運動鞋、服裝也可抵用

台北市 / 武廷融 綜合報導

運動部今年起將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，並擴大發放對象至年滿16歲以上國民，預計發放60萬份，每份面額500元，鼓勵民眾參與各類運動體驗。運動部表示，民眾可於1月26日至2月8日期間，至「動滋網」登記抽籤，其中1月26日至1月30日將依身分證字號末碼進行分流登記，並於2月12日公布抽籤結果。

運動部表示，青春動滋券自112年推行以來，已累積逾193萬人領券，成功引導青年建立觀賽與運動習慣。而今年開始，「青春動滋券」正式轉型為「運動幣」，並擴大發放對象至年滿16歲以上國民，期望透過更貼近生活、更多元且具彈性的運動補助政策，邀請全民踴躍參與運動，為日常生活注入健康與活力。

運動部指出，運動幣預計發放60萬份，每份面額500元，凡年滿16歲以上，即民國99年1月1日以前出生之國民，皆可於1月26日至2月8日期間至「動滋網」登記參加抽籤。運動部提醒，1月26日至1月30日將依身分證字號末碼進行分流登記（第1日為0、1，第2日為2、3，第3日為4、5，第4日為6、7，第5日為8、9），1月31日至2月8日則全面開放全民登記，並於2月12日以直播方式公開抽籤。

運動部說明，中籤者可自3月1日起至合作店家消費抵用運動幣，使用期限至115年12月31日止，抵用範圍除延續原有「做運動」、「看比賽」類別外，為兼顧產業均衡發展，此次新增開放「添裝備」類別，每人最高可抵用200元，民眾可使用運動幣添購運動服裝、運動鞋、運動用品或器材，以及運動穿戴裝置等，「做運動」、「看比賽」類別可500元全額抵用。

