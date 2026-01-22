（圖／翻攝自YouTube頻道行政院開麥啦-2直播）





為深化全民運動風氣，運動部自115年起正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本的青年族群擴大至16歲以上全民，預計發放60萬份500元運動幣。運動部表示，除了延續「做運動」、「看比賽」類別，本次新增「添裝備」抵用項目，每人最高可抵用200元，添購運動用品或器材，並自1月26日起至2月8日止，開放登記抽籤。

（圖／運動部提供）

運動部指出，青春動滋券自112年推行以來，已累積逾193萬人領券，成功引導青年建立觀賽與運動習慣，為解決過去職業賽事過於集中都會區的限制，並擴大政策效益，正式轉型為「運動幣」，讓運動資源能更有效率地擴散至各年齡層。

廣告 廣告

運動部說，凡民國99年1月1日以前出生之國民，均可於115年1月26日至2月8日期間至「動滋網」(500.gov.tw)登記。為確保系統順暢，首5日將依身分證字號末碼進行分流（1月26日為末碼0、1，以此類推），1月31日起起全面開放登記，並於2月12日進行公開直播抽籤。

運動部表示，為兼顧產業均衡發展，運動幣除了500元可全額抵用「做運動」與「看比賽」外，新增「添裝備」類別（每人最高抵用 200 元），民眾可用於購買運動鞋服、器材，全面串連運動消費生態圈。

更多新聞推薦

● 500元運動幣1/26起開放登記 16歲以上都能抽