500元「運動幣」登記最後1天！看比賽、買用品都可折抵

【記者廖柏璋、江宜潔／台北報導】為深化全民運動風氣，運動部正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，受惠對象由原本青年族群擴大至16歲以上國民，預計發放60萬份、金額500元，登記日截至2月8日深夜。

運動部表示，青春動滋券自112年推行以來已累積逾193萬人領券，不過為解決過去職業賽事過於集中都會區之限制，即起便正式轉型為「運動幣」，好讓運動資源能更有效率地擴散至各年齡層、擴大政策效益。

據悉，本次「運動幣」凡民國99年1月1日以前出生之國民、意指年滿16歲，即可於2月8日前至「動滋網」（500.gov.tw）登記，並預計2月12日將進行公開直播抽籤。

運動部進一步強調，為兼顧產業均衡發展，「運動幣」500元除了能全額抵用「做運動」和「看比賽」外，同時也新增「添裝備」類別、每人最高折抵200元，民眾可用於購買運動鞋服、器材，全面串連運動消費生態圈。

