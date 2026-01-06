500元「運動幣」1/26起登記！誰能領、怎麼抽籤 7大QA一次看

趕快記下來！運動部為落實全民運動目標，今年起將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，並擴大發放對象至「年滿16歲以上國民」，預計發放60萬份、每份面額500元，將在第一季正式上路，3/1起可以開始抵用一路到年底，《台視新聞》整理七大問題一次看懂「運動幣」。

Q：什麼是「運動幣」？

A：為了鼓勵民眾參與體育活動、觀賞體育賽事，進而提升體育經濟，自2023年起，體育署（運動部前身）依符合年齡資格者發放500元「青春動滋券」，今年起運動部將此轉型為「運動幣」，且適用對象擴大至年滿16歲以上國民，登記抽籤就有機會獲得500元運動幣。

Q：誰可以領？

A：年滿16歲以上，也就是民國99年1月1日以前出生的國民，都可以登記抽籤。

Q：如何領取？

A：運動幣採「登記抽籤」方式辦理，1/26至2/8分流開放登記，2/12日抽籤。

1/26：身分證號末碼為0、1者。

1/27：身分證號末碼為2、3者。

1/28：身分證號末碼為4、5者。

1/29：身分證號末碼為6、7者。

1/30：身分證號末碼為8、9者。

1/31-2/8：不限證號，全面開放登記。

運動部115年將「青春動滋券」轉型為「運動幣」。圖／運動部

Q：什麼時候開始領？怎麼領？

A：2/12公開抽籤，2/13上午10點起至3/1運動部將陸續發放「運動幣」中籤通知簡訊，民眾也可上動滋網（500.gov.tw）查詢，並領取運動幣電子錢包QR Code，3/1起即可開始使用，12/31抵用截止。

Q：可以用在哪裡？

A：「做運動」，包括運動課程、社團費、入場費、會員費、場地設備、出租費、參加運動比賽衍生費用、運動指導教學費、運動觀光遊程。

「看比賽」，購買付費訂閱媒體費、看運動比賽衍生費如應援物品、紀念品等，購買運動書籍與雜誌、觀賞運動比賽門票、運動展演和博物館門票。

「添裝備」則要注意，抵用額度一次最高200元為限，可購買運動服裝、或是購買和維修運動用品與器材、運動鞋、運動穿戴裝置、運動耗材等。

Q：如何使用？

A：中籤民眾取得QR Code後，在動滋網「我的運動幣」頁面填寫身分證字號、出生年月日和健保卡卡號，並輸入簡訊4位驗證碼，即可取得動態QR Code及付款碼，之後便可在動滋網公告的合作店家消費，包含實體臨櫃出示QR Code或付款碼，並告知簡訊驗證碼，或是線上平台購買票券、用品，在系統輸入付款碼、身分證字號末4碼和簡訊驗證碼後即可抵用。

不過要注意的是，「添裝備」類別每次最高僅可抵用200元，後續可再登錄查看抵用金額、剩餘金額、抵用紀錄等。

Q：可以使用到什麼時候？

A：3/1上午10點起開放使用，可一路用至12/31止24點止，逾期失效，QR Code開啟使用期限為1小時。

運動部強調，「運動幣」一經使用後皆無法退還，且限本人使用，禁止盜領、轉售、購買等非供本人自行使用行為。

