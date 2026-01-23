500元「運動幣」1/26-2/8開放登記 2/12公開抽籤





運動部115年推出「運動幣」，並採登記抽籤方式辦理。凡年滿16歲（民國99年1月1日前出生）且設籍國內之國民，均可於115年1月26日上午10時起至2月8日24時止完成登記，並將於115年2月12日辦理公開抽籤，有機會獲得500運動幣，歡迎市民把握機會踴躍參與。

「運動幣」政策於115年正式上路，首年規劃發放 60萬份、每份面額500元，以全民皆可參與為設計核心，透過普遍適用的補助機制，鼓勵民眾將運動自然融入日常生活，持續累積健康能量，營造全民共享的運動風氣。

運動幣延續「做運動」與「看比賽」兩大抵用類別，並新增「添裝備」類別(每人最高可抵用200元)，供民眾購買運動服裝、運動鞋、運動用品或器材，以及運動穿戴裝置等。

臺南市政府體育局表示，透過多元且具彈性的使用方式，有助於降低運動準備門檻，提升民眾參與運動的便利性與持續性。運動幣政策結合運動參與與運動消費雙軌並行，除有助於培養規律運動習慣，也可帶動運動場館、賽事活動、運動用品及相關服務產業的消費動能，促進運動產業整體發展，形成正向循環的運動生態。

體育局強調，目前已責成各各全民運動中心及所轄各運動場館配合推出相關加碼優惠，另也將鼓勵私有運動場館共襄盛舉，推出相關優惠活動，共同擴大運動幣成效，帶動運動產業發展。未來將持續配合運動部政策方向，整合地方運動場館與社區資源，加強宣導與資訊轉知，協助市民順利完成登記並善加運用運動幣。透過完善政策與運動環境建構，逐步形塑便利可及的運動生活圈，穩健推進「運動城市、健康臺南」的施政目標。請市民持續關注運動部運動幣官網(https://www.sports.gov.tw/CL/5288)及臺南市政府體育局官方粉絲專頁(https://reurl.cc/yK8rq6)。



