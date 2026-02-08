500公尺內20具梅花鹿屍體 墾丁社頂變「墳場 」

許多梅花鹿在墾丁牧場附近被反龍繩圍網纏住，無法脫身而死亡。（民眾時先生提供／羅琦文屏東傳真）

墾丁梅花鹿族群已增加到對生態造成影響，許多單位設置尼龍繩圍網，以防梅花鹿啃食高位珊瑚礁、珍稀林木、牧草等農作物。近日有社頂居民在臉書爆料公社貼文指出，墾丁牧場與林試所周邊短短500公尺就發現超過20具梅花鹿遺骸，疑似遭圍網纏住無法脫身。墾管處表示，近年來各單位的防護網已陸續更換為較安全的菱形鐵絲網。

墾丁社頂居民時先生貼文指出，在墾丁牧場附近，500公尺就有20具以上的梅花鹿遺體，牧場加林業試驗所總共數千公尺的圍網，有多少遺體大家可以去想像，除了梅花鹿，對許多小型動物而言也是一個陷阱。

「盜獵的一槍斃命，還比這種凌遲等死仁慈多了」，時先生說，在拍攝的時候，相當痛心，「在外面的你，聞著牧草的芬芳，拍著美美的照片、期待偶現的梅花鹿帶來小確幸？在地的我，聞著遺骸的屍臭、拍著傷感的照片，期待的是轉角處少一具骸骨的喜悅」。

墾管處表示，台灣梅花鹿在墾丁國家公園復育成功，在野外已有穩定族群，但確實因族群分布不均，對墾丁森林生態、農作物及交通等面向造成負面影響，因此墾管處也積極從節育疫苗開發、引鹿回復育區等多種方式進行族群控制試驗，同時也輔導社區開發賞鹿生態旅遊行程，將復育成功的成果回饋社區。

為減少梅花鹿被尼龍圍網纏住死亡的情況，墾丁現在多改為菱形鐵絲網。（墾管處提供／羅琦文屏東傳真）

墾管處指出，為防止梅花鹿啃食高位珊瑚礁珍稀林木、牧草等農作物，早年林試所、墾丁牧場及農民等各單位依熱點區設置尼龍圍網，經調查菱形鐵絲網確實比較不會發生梅花鹿卡網的現象，所以墾管處將要求相關單位將仍在使用中的尼龍繩圍網拆除，或改為菱形鐵絲網，降低發生公鹿因鹿角卡在繩網無法脫身的類似事件。

許多梅花鹿在墾丁牧場附近被反龍繩圍網纏住，無法脫身而死亡，有些甚至已化為枯骨。（民眾時先生提供／羅琦文屏東傳真）

墾管處表示，為求慎重，今天立即與畜試所派員巡查菱形鐵絲網圍籬現況，尚未發現有梅花鹿掛網死亡的情況。將全面清查轄區內尼龍圍網現況，並要求相關土地權責機關及民眾清除毀壞、失修的尼龍圍網，避免梅花鹿卡網的情形，同時也會加強巡視圍網及圍籬，及時協助不小心卡住的梅花鹿脫困，並請各單位及村里長、民眾協助通報。

墾管處表示，墾丁梅花鹿復育計畫歷經多年努力，成果雖豐碩，但也面臨族群數量趨於飽和的課題。根據長期監測，目前園區內梅花鹿數量估計已逾3600隻，遠超環境自然承載量。族群密度過高，不僅導致公鹿因領地爭奪、驚嚇奔逃而誤入圍網受困，更直接衝擊在地居民的生活權益。

墾管處呼籲大眾，正視梅花鹿族群過度擴張所帶來的嚴峻挑戰，並強調更核心的課題在於「族群管控」，當物種數量失衡，再多的防護措施也難以避免衝突。

