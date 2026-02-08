500公尺有20具屍體！墾丁國家公園淪梅花鹿墳場 墾管處緊急清查拆除

屏東有民眾日前目擊，墾丁國家公園內多隻梅花鹿，被尼龍繩製成的網子困住動彈不得，民眾還指出500公尺的一段路，至少就有20具屍體，讓他看得相當心疼。對此，墾管處也做出回應，表示會盡快拆除部分圍網、全面清查。

屏東社頂部落居民指控，近期墾丁牧場周遭梅花鹿減少，才發現不少梅花鹿被尼龍圍網困住因此死亡。而這些尼龍圍網都是十多年前設置，目的防止梅花鹿啃食珍稀林木及農作物等，儘管近年來已經逐漸更換成菱形鐵絲網，但仍有舊軟網年久失修，沒被清除。

附近民眾發現梅花鹿減少，才發現牠們被尼龍圍網困住。圖／民眾提供

附近居民對此狀況相當痛心，表示走進墾丁國家公園，沿路都是梅花鹿屍體，指出500公尺內至少有20具以上，「很震驚也很痛心，有被拍到的一定是極少的部分，對這種事情麻木不仁，這真的不是一個國家公園，能夠做出來的事。」對此，墾管處也趕緊拆除部分圍網，更要求全面清查，不能讓尼龍圍網把這裡變成梅花鹿的大型墓場。

墾管處緊急清查拆除圍網。圖／台視新聞

屏東／蘇世偉、林怡萱、王秀成 責任編輯／陳俊宇

