500公尺死20屍…墾丁「梅花鹿墳場」鎖喉變白骨畫面曝！墾管處急回應

記者簡榮良／屏東報導

墾丁不止成國旅箭靶，生態保育也遭質疑蓋牌！有一名社頂居民錄下好幾段影片，揭露墾丁牧場與林試所周邊駭人的「梅花鹿墳場」，短短500公尺就有20具以上屍體，從白骨卡在圍網上淒慘死狀推測，生前遭鎖喉凌遲等死。痛批官方宣稱3600隻群體氾濫恐怕只是遮羞布，真正的兇手是綿延數公里的尼龍圍網。對此，墾管處證實，早年為了防止梅花鹿闖入熱點區，啃食珍稀的高位珊瑚礁林木及牧草等農作物所設置，近年已陸續更換為較安全的「菱形鐵絲網」。

廣告 廣告

墾丁500公尺就有20具以上屍體，死狀淒慘，從白骨卡在圍網推測，生前遭鎖喉凌遲等死。（圖／民眾提供）

「在外面的你，聞著牧草的芬芳，拍著美美的照片、期待偶現的梅花鹿帶來小確幸？在地的我，聞著遺骸的屍臭、拍著傷感的照片，期待的是轉角處少一具骸骨的喜悅」，一名自稱社頂的在地居民錄下好幾段影片，揭露有梅花鹿角勾到圍網，一鼓作氣蠻力想衝破，無奈拋飛又重摔回原位，來來回回無數次，最後鎖喉身亡，又或是活活餓死，在驚恐中步向死亡，經過日曬雨淋最終變成白骨，盜獵的一槍斃命，似乎還比這種凌遲等死仁慈多。

有梅花鹿角勾到圍網，一鼓作氣蠻力想衝破，無奈拋飛又重摔回原位，來來回回無數次，最後鎖喉身亡。（圖／民眾提供）

他痛批，墾丁社頂部落這邊幾乎看不到梅花鹿，原來都躺在「梅花鹿墳場」，光一條500公尺的路，就躺著20具以上遺體，不敢想像牧場和林業試驗所總共數千米的圍網會有多少遺體？官方放話3600隻氾濫群體，有沒有可能是這些圍網的遮羞布？想起牧場主任在公開場合驕傲的說，幾十年來為墾丁生態環境努力付出，對比所言與實際行為，實在令人發毛。

對此，墾管處緊急回應，影片中所見的尼龍圍網，是早年各單位為了防止梅花鹿闖入熱點區，啃食珍稀的高位珊瑚礁林木及牧草等農作物所設置。近年來各單位的防護網已陸續更換為較安全的「菱形鐵絲網」，降低發生公鹿因鹿角卡在繩網無法脫身的類似事件。

從白骨姿勢還能看出生前慘遭對折。（圖／民眾提供）

針對此次爆料地點，墾管處將立即派員會同相關土地權責機關進行清查，並要求迅速清除毀壞、老舊的尼龍網，若發現有受困梅花鹿也將全力協助脫困。

墾管處表示，近年來各單位的防護網已陸續更換為較安全的「菱形鐵絲網」。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

一牆之隔！高雄第二監獄旁…露天車棚「擺1物」爆炸：燒剩骨架

高雄火噬一家7口…困鐵棺「1焦屍身份曝」！母跺腳哭斷腸指路：還有人

國1重大車禍！「拖板車+砂石車+貨櫃車」折甘蔗…1人受困

死推人畫面曝！愛媽嗆「觀音指示不餵狗…背因果」踢鐵板 判決出爐

