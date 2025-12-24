500坪老屋翻新設計！在創新與老舊下結合企業品牌打造現代人文特色酒廠

整理｜Eason 圖片來源｜良晨設計



以專業為本的良晨設計，不一昧追求趨勢下的主流，而是將人文美學底蘊與室內設計融會貫通，透過豐富多元的全球視野和地方觀點，致力為多樣的辦公環境、商業空間提供專業務實的設計建議，並完善細膩的施工品質。針對此案的老屋翻新設計，他們特別將設計概念結合企業精神與元素，一展設計風采的同時，也完美契合品牌意象，為老舊的廠房點亮全新的生命，帶來前所未有的獨特面貌。

作品「星釀之境」

在設計上以企業精神轉譯為空間語言為核心，結合深綠、紅星、荷蘭文化等元素，與啤酒廠場域的工業調性，在創新與老舊元素下，運用粗獷的結構感與現代元素，搭配燈光設計，打造出兼具歷史人文與現代感的場域，營造歡聚又充滿新生活力的品牌專屬氛圍。

廣告 廣告

重視空間細節，設計團隊在大廳中，透過保留大理石圓弧樓梯結合創新手法，象徵歷史的延續與場域精神的銜接；在員工走道的天花板以水波紋設計，宛如流動的液體，反映啤酒釀造過程，在光影下更呼應企業重視的創新與多元；在員工餐廳的天花板，以放射狀燈帶呈現高掛於天空的品牌標誌，其地坪運用藍色與沙色鋪陳，連結在地的海洋地景，搭配可移動式桌椅，滿足團體交流與個人休憩的使用需求；酒吧空間將設計結合釀酒工藝與歷史人文氛圍，展現荷蘭的特色文化體驗。

在材質的運用與搭配上，特別於大廳立面以酒瓶組構「FRESH」標語，凸顯將產品材質轉化為設計巧思，具象化啤酒帶來的清爽體驗；運用紅磚打造牆體呈現酒廠的工業調性，搭配石紋材質展現自然純粹的質地，結合電梯廳立面的深綠色，充分展現鮮明的企業形象；在員工餐廳以鏡面金屬打造立柱，結合品牌標示，營造現代感與光影流動。

設計團隊以對空間尺度的掌握，結合美學創意思維，透過巧思讓空間在粗獷工業感與現代洗鍊質感之間取得平衡。從大廳的品牌識別，到員工餐廳與酒吧空間的生活感與文化連結，再到員工走道與更衣室的細膩溫度，處處體現企業精神與人本設計的融合，同時也連結在地環境的特色，並烘托出品牌的鮮明色彩。

良晨設計

台北市大安區復興南路二段27號3樓之6

02-2708-8618

更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk