500志工齊聚竹縣府

新竹縣政府昨（三十）日舉辦「志願服務表揚暨社區成果展」，以「志工SHINE起來、社區亮起來」為活動主題，並表揚超過五百位受獎者，開場首映【亮點志工與社區】影片為活動揭開序幕，讓現場來賓為之動容，接著由竹縣副縣長陳見賢與志工伙伴們攜手啟動象徵「點亮志工、照耀社區」點燈儀式，感謝各領域志工無私奉獻，共同見證榮耀時刻。

新竹副縣長陳見賢昨（三十）日分享，他在縣內各角落看到志工的身影：有人每天在戶政事務所協助民眾，有人在衛生所陪伴長輩，也有志工默默走入偏鄉，把關懷真正送到最需要之處。「他們不是把時間捐出來，而是把人生的一部分交給了這塊土地。」他說，許多志工退休後仍願意繼續服務，甚至把志願服務當成人生第二個使命，這份精神讓人由衷敬佩。

社會處指出，本次【亮點志工與社區】影片由社區培力育成中心與志願服務推廣中心共同拍攝，以田野訪談、實地紀錄方式剪輯完成四位亮點志工與四個亮點社區的故事。他們的服務歷程跨越世代、語言、文化，也構成新竹縣最具韌性的基層力量。

今年獲獎者包括個人志工、志工團隊、績優目的事業主管機關與績優社區等多個類別，數百名志工與社區夥伴共襄盛舉，現場熱鬧且充滿情感連結。