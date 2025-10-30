「500碗名店」求生存！ 肉羹變雞羹 爌肉店賣雞腿便當

彰化縣 / 綜合報導

全台豬肉禁運禁宰，不少仰賴豬肉為原料的小吃業者，紛紛動腦「換菜單」，有肉羹業者以雞柳條替代豬肉，還有爌肉飯業者推出期間限定滷雞腿便當因應，連帶菜市場的雞肉、魚肉等攤販，生意也變好，還有民眾說想買雞還要先預約。

熱騰騰的肉羹湯盛到九分滿，鮮美肉羹加上高麗菜，加進烏醋超美味，不過這碗肉羹的肉是雞肉不是豬肉。記者VS.民眾說：「吃不出來(吃不出來)口感差不多，喔雞肉羹(你表情很豐富，好吃嗎)好吃啊。」

因為非洲豬瘟疫情，全台豬隻禁運禁宰，許多原料使用豬肉的小吃店家，也受到影響，業者林先生說：「沒有豬肉暫用雞肉，我們是用雞柳條，下去做的肉羹。」

不止這間肉羹業者，用雞柳條取代豬後腿肉，另外這間爌肉飯，今(30)日剩下最後一鍋爌肉，賣完就沒有了，改推出期間限定滷雞腿便當，業者謝泊宏說：「豬肉休市的關係，大家很多都轉移焦點，到雞肉啦，雞鴨鵝類似這樣，鴨鵝畢竟平常當主食比較有限，所以雞肉反而是大家目前來講，變成豬肉之外很重要的主食。」

業者說，滷雞腿成本比爌肉高，滷煮時間也和爌肉不相上下，特別是火侯要調整，比豬肉多費心力，限量來販售，不少店家沒有豬肉，改用雞肉魚肉等其他肉品替代，連到市場買菜的民眾都說很早就賣完。

民眾說：「(雞肉)以前到10點半還有，現在差不多9點半，而且還要先預約。」攤商說：「有啊有啊，(生意)會比較好，沒有漲價，魚沒有漲價。」在豬肉短缺的這段期間，從肉羹湯到爌肉飯，業者紛紛動腦「變菜單」，都希望疫情趕快過去，能早日吃回熟悉的味道。

