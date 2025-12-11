500花蓮災民赴議會抗議！張峻痛心：縣府竟派議員爭吵轉移焦點

災民遞交五大訴求陳情書給議長張峻(中)，張峻強調，一定會和災民站在一起，堅持到底。(記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕馬太鞍溪堰塞湖災害後超過二個月，花蓮縣政府明年總預算卻未編災區重建經費，上月被縣議會要求補充後本月臨時會重送，但昨臨時會程序委員會卻未收到新版預算，今天災民北上到花蓮抗議卻看到國民黨議員忙著護航縣府！議長張峻今天傍晚貼文痛批，光復鄉親含淚站出來，縣長不但不願面對，還急著找人護航轉移焦點！議員鄭寶秀今天就說，這些議員乾脆改叫「縣府議會處議員科」，這麼會護航！

花蓮縣府未編災區重建經費

廣告 廣告

張峻傍晚貼文說，今天的臨時會一讀會，光復、鳳林共有500位鄉親來到議會陳情，再去縣府陳情抗議，鄉親不是為了自己，而是為了整個災區的重建，因為縣政府在115年度總預算裡，完全沒有編列災後重建經費，沒有重建預算，家回不去、生活也無法恢復，這是最現實的問題。

「鄉親們含著眼淚、忍著辛苦站出來，就是希望政府能真正面對重建」！張峻痛心指出，縣府照往例一樣請出護航派議員，在議會裡製造爭吵、消耗能量，預算還沒審、重建還沒開始，縣府也還未修正補正總預算，卻急著叫人來護航、急著轉移焦點，這就是花蓮長期無法進步的原因，護航政策永遠跑在最前面，解決問題放後面。

張峻說，鄉親應該都看得很清楚，預算沒修、重建沒動，縣府卻先派議員來拖住議會，完全不把災民的痛、家園的困境放在眼裡，不能再姑息這樣的政治文化，所以見到鄉親站出來「真正感受到大家的無奈」，正因為沒有重建預算，鄉親就沒有未來，花蓮縣議會一定會和縣民站在一起，堅持到底，花蓮一定要改變，不只是預算要改變，整個政治文化也要徹底改變，會把該堅持的堅持到底，讓重建真正開始，讓災民不再被忽視。

災民在二樓旁聽席透過玻璃窗，看著議場發生的一切，議長張峻在台上喊話「大家都看到了，國民黨就是這樣沉淪」。(記者花孟璟攝)

約500名光復、鳳林鄉親上午齊集花蓮縣議會前遞交陳情書，還進議會旁聽，卻看到縣府忙著找特定議員護航。(記者花孟璟攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

徐榛蔚依舊神隱！500人花蓮縣府前痛斥：有錢放煙火、沒錢救災民

自由說新聞》傅氏夫妻太扯花蓮人氣炸！直擊張峻暴怒嗆：國民黨就是這樣沉淪！

花蓮縣府明年400多億預算竟未列光復重建 張峻爆氣：乾脆不用幹了

台灣記者提問讓國台辦慌了手腳 沈榮欽：另一答戳破了國民黨謊言

