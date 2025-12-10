500萬人看彰化夫妻活春宮 一時「性」起車震下場慘了

彰化一對夫妻在賣場停車場活春宮。（示意圖，與本案無關／pexels）





彰化一間連鎖賣場今（2025）年2月爆出「活春宮」，一對夫妻在名車上進行連結，後車廂敞開讓路過的人看光光，還被拍下來放上網路。業者發現後報警處理，警方循線追查到片中夫妻，依妨害風化罪偵辦。近日判決出爐，彰化地院判處丈夫林姓男子公然猥褻罪拘役20日，可易科罰金2萬元，其妻子則不起訴，全案可上訴。

本案發生在今年2月23日，有民眾在彰化一間連鎖賣場的停車場，發現一對男女在開啟後車廂的車內赤裸恩愛，拍下上傳網路後引發熱議，瀏覽次數高達500多萬。賣場業者得知後火速報警處理，同時強調會加強管理；警方則是依妨害風化罪偵辦，循線追查到當事者為林姓夫妻。

廣告 廣告

林姓男子向警方供稱是「一時興起」，但強調只有動作、沒有真的性交，但沒有說明為何不穿衣服，最終被依公然猥褻罪起訴，其妻則獲起訴處分。法官認為，林男之行為破壞社會善良風俗、不尊重他人，依公然猥褻罪判處拘役20日，可易科罰金2萬元。全案可上訴。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

農場上演活春宮！藍腹鷴壓制母雞求交配 專家說話了

高爾夫球場夜跑！驚見情侶滾地打球 人妻嚇壞

嘉義夾娃娃機店活春宮 「女主角神隱」遭通緝下場曝光

