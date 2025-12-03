500萬巨債從天而降！王俐人遭日料店廚師詐騙 行騙手法曝光

王俐人開設私廚，老公林琮軒也全力支持。翻攝Lisa Wang 王俐人臉書

藝人王俐人近日因在火鍋店打包雞蛋的事件引發網友熱議，雖然最後火鍋店老闆出來道歉讓事件落幕，但其實王俐人身上還有更大的麻煩。根據《鏡週刊》報導，王俐人今年1月因「借名」給友人、擔任日料店「若真間割烹料亭」的負責人，未料該友人於6月時人間蒸發，讓王俐人無端背負新台幣500萬元的巨額債務，被債主一狀告上法院。

王俐人無奈表示：「好人真的不能當！」她坦言，自從掛名負責人後，廠商、裝潢、房東便陸續找上門討債，每天接追債電話，法院存證信函更是堆滿桌。甚至有人上門嗆聲：「王小姐，這對妳來說是小錢啦，不要因為小錢毀了名聲。」

王俐人苦笑說：「500萬元到底關我屁事？我真的沒有能力還！難道我要去借高利貸替他還嗎？」她強調，自己為開設私廚已燒光所有積蓄，如今無端背債，只能走法律途徑解決。

因信任同業掛名救急 廚師友人騙徒身分曝光

王俐人透露，她在疫情前因開設私廚，與隔壁日料店的林姓廚師結識。由於兩人同為餐飲業，林姓廚師偶爾會到王俐人私廚喝酒，逐漸熟識。林姓廚師去年聲稱要送徒弟「大禮」，開了「若真間割烹料亭」，登記的負責人是林姓廚師的徒弟，去年5月開始營運，當時王俐人還找朋友幫忙捧場。

餐廳開幕後，林姓廚師先是以兒子在澳洲遭詐騙為由，向王俐人借錢。今年1月，林姓廚師又以徒弟工作態度不佳為由，要求王俐人掛名當「若真間割烹料亭」的負責人，並強調若王俐人不幫忙，餐廳就會倒閉。王俐人一時心軟，沒想到因此惹禍上身。

王俐人表示開私廚已經賠光積蓄，如今被詐騙掛名債務高達500萬，她根本還不出來，被債主告上法院。年代提供

不止一次行騙 還有其他人受害

今年6月店內財務爆發危機，林姓廚師竟宛如人間蒸發，電話、社群、熟識友人都聯繫不到。王俐人後來輾轉得知這對師徒失和的原因就是錢，這才知悉林姓廚師根本是騙子，他不僅以開餐廳為由向徒弟借了100萬元，更聽說他曾在南部用相同手法行騙過其他人。

如今債主找不到林姓廚師，只能轉向法定負責人王俐人追討500萬元債務，王俐人也徹底領悟：「我就是太信任他，才會被騙得這麼慘。好人真的不能當。」



