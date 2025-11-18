500萬換來心寒一刻！阿嬤拒再資助孫學費 女兒冷淡1句話令她心碎

財經中心／王文承報導

一位70歲阿嬤六年來，一直資助孫女的學費，直到近日因為財務壓力，決定停止援助，沒想到卻遭到了女兒的指責。（圖／資料照）

現今社會經濟壓力龐大，物價持續上漲，這使得不少年輕人需要依賴父母的支援。來自東京的一位70歲阿嬤佐伯澄江（化名），每月僅依賴14萬日圓的年金和約1300萬日圓的存款過活，過去六年來，她一直資助孫女的學費，直到近日因為財務壓力，決定停止援助。她本以為這一決定會換來女兒的理解與感謝，卻沒想到，卻遭到了女兒的指責，認為她的態度過於冷淡，並將這一切視為理所當然。

阿嬤拒再資助孫學費 女兒1句令她心碎



根據《THE GOLD ONLINE》的報導，佐伯澄江獨居在東京，退休生活主要依賴每月14萬日圓的年金和手頭約1300萬日圓的存款。六年前，她的外孫考上私立高中，因為女兒和女婿的經濟壓力，他們向佐伯請求資助支付入學金和部分學費。當時，佐伯同意幫忙支付近百萬日圓，並告訴女兒這是最後一次援助。然而，隨著時間推移，女兒再次請求資助，最終佐伯累計支出超過500萬日圓。

廣告 廣告

今年，當外孫升上大學四年級時，女兒再次發來訊息，說道：「媽媽，這些年辛苦你了。其實……從明年開始還有件事想請你幫忙。」佐伯本以為這次會收到一聲「謝謝」，卻看到女兒的訊息中出現了「拜託」一詞，讓她愣住了。女兒告訴她，孫子決定繼續升學讀研究所，希望佐伯能幫忙支付入學金。面對退休資金逐漸吃緊的壓力，佐伯雖然心有不捨，但最終決定拒絕這次的資助請求。

更讓她傷心的是，當佐伯告訴女兒自己已經無法再提供幫助時，卻被女兒認為她的說法過於冷淡，且表示對她的經濟援助似乎已經習以為常。這一反應讓佐伯感到非常心寒。

在日本，傳統上，高齡者往往依賴家庭照顧，然而隨著社會結構的變化，越來越多的老年人選擇獨立養老，並依靠養老金和個人儲蓄維持生活。報導指出，類似的情況在日本並不罕見，許多高齡者在退休後仍為子女或孫子支付教育費用、住房費用等支出，但這些支出可能對他們的退休生活造成重大影響。日本金融廳也提醒，高齡者需謹慎評估自身財務狀況，特別是在「長壽風險」的影響下，退休後的生活資金可能會不足，呼籲高齡者在支援子女時應謹慎考慮自身的財務安全。

更多三立新聞網報導

為了搶位豁出去了？男淡定在車廂脫褲「露鳥自High」 乘客全嚇傻狂閃

台積電老將羅唯仁傳竊走2奈米機密 經濟部長罕見發話了

低薪房價拖住？ 人力銀行調查曝不婚不生成社會結構難題

7分鐘就能吃！他大讚好市多1冷凍美食 一票老饕推：全家都愛吃

