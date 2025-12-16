500萬節電登錄戶注意！台電長達11年的84元最低節電獎勵金走入歷史

台電宣布長達11年的節電獎勵金84元制度將出現變革。陳品佑攝



台電今（16）日公布2026年節電獎勵制度，為提升方案實際效益也維持節電獎勵公平性，自今年12月23日起調整節電獎勵方案，取消長達11年歷史的每期（2個月）最低獎勵金84元，改為實際每節電1度就回饋獎勵金0.6元，真正落實節電越多、回饋越多的公平原則。

台電副總蔡志孟指出，因制度延革而在2014年上路的節電獎勵金制度，當時為了鼓勵全民節電，推出每期最低獎勵金84元的制度，但會讓只省1度電和很用心努力節電到140度電的用戶，都是拿到一樣84元的獎勵金，有公平性疑慮。

廣告 廣告

台電發言人黃美蓮則補充，台電發現，所有領到節電獎勵的戶次（每個登錄戶每年有6戶次）中，有73%拿到84元，但節電量只占整體的25%，顯然已失公平性。

黃美蓮表示，過去3年，台電每年發出的節電獎勵金約13億至14億元，估計新制上路後，回歸實際每省1度電回饋0.6元，估計每年減少發放的節電獎勵金約4億元左右。

台電統計節電活動迄今，已有500萬戶登入，約有150萬戶適用最低獎勵金，但每期節電量皆低於140度。

台電表示，雖然取消最低獎勵金84元，但民眾仍可透過台灣電力APP參加相關節電活動，達成指定任務即可獲得「金點」，每100金點可折抵1元電費。

台電表示，明年將以實際節電度數計算獎勵金，已登錄者免再登錄，尚未登錄民眾只要上網登錄電號參加節電活動，當期用電量較去年同期減少，每省1度電就可獲0.6元獎勵，節電越多、奬勵越多。

台電表示，此次制度調整設有緩衝期，帳單計費期間包含2025年12月22日以前，仍適用舊制。以一般住宅為例，電費帳單計費期間起始日自2025年12月23日適用，即2個月1期的帳單將自2026年3月起改採新制度，每月出帳用戶，則自2026年2月帳單起適用。

還沒申請節電登錄的民眾，可打1911台電專線、上網、或臨櫃登錄。

更多太報報導

再生能源併網破4GW全國第一 台電彰化區處獲政府服務獎

時隔5年首見！全年稅收短徵上看500億元 11月證交稅330億元寫單月次高

回應工商界期待儘速返核 經長龔明鑫鬆口核三最快2028年重啟