「500萬買4份」郭台銘連署書…周典論判刑3.2年！最高法院撤銷發回更審

記者簡榮良／屏東報導

事件遲遲無法落幕！前屏東縣議長周典論涉嫌在總統大選期間，以500萬元為鴻海集團創辦人郭台銘收購參選總統連署書，一審被判刑4年，不服上訴，高雄高分院審酌連署書以賄賂方式完成僅有4人，實際對選情影響不高，改判3年2月，併科罰金150萬元，褫奪公權5年，但周典論仍不服判決，向最高法院提起上訴，力拼無罪。最高法院認為，二審有事實尚未調查釐清，因此撤銷原判決，發回更審。

前屏東縣議長周典論以500萬元換4份郭台銘連署書，被判刑3.2年，高分院撤銷判決，發回更審。（圖／記者簡榮良攝影）

周典論涉嫌為求鴻海創辦人郭台銘、賴佩霞參選總統連署能順利通過門檻，陸續交付共500萬元給潮州鎮長周品全，並叮囑要以「老鼠會方式拉人」，每份連署書500元。周品全答應後，先自行保管其中50萬元，將剩餘450萬元交給屏東縣潮州鎮鎮公所約聘課員陳亮源處理，為避免查緝，另外將其中300萬元交給友人保管，並透過屏東縣潮州鎮宮廟「朱興堂」堂主黃孝義成立連署站，約定黃孝義每提交1份連署書即可獲取500元，由黃自行決定發多少錢給連署民眾。

廣告 廣告

警方接獲線報，偽裝成連署民眾，配戴秘錄器，成功領到200元，才揭露此案；周品全、陳亮源、黃孝義及妻子坦承犯行，遭處分緩起訴。對此，周點論坦承有拿錢給周品全，但是用於推動連署書的工作費用，連署人不能拿酬勞，否認犯行。

最高法院認為，二審判決有事實尚未調查釐清，且法律適用也有疑慮，因此撤銷發回更審。（圖／翻攝畫面）

去年8月，屏東地院依違反總統副總統選舉罷免法判處周典論4年徒刑、併科500萬元罰金、褫奪公權6年，周典論不服上訴後，高雄高分院審酌500萬元只換到4份連署書，實際對選情影響不高，於今年4月22日改判判3年2個月、褫奪公權5年，併科150萬元罰金。周典論仍不服判決，上訴最高法院，力爭判決無罪。

但最高法院認為，二審判決有事實尚未調查釐清，且法律適用也有疑慮，因此撤銷發回更審。

更多三立新聞網報導

國民黨嘉義市黨部「招死人連署」活捉13人！露餡原因曝：筆跡回魂

生前去向曝！25年英文女師「遭高齡逆向夾殺」破臟器亡…倖存兒子慘失語

高雄台積電出事！太空包斷繩…重砸吊車「頭凹了」驚悚畫面曝

高雄行人死亡車禍…83歲婦「強渡虎口遭撞飛亡」！當地人認出是熟面孔

