500萬BMW撞土地公廟墜溝 「車在人不在」駕駛棄車神隱

彰化大村鄉白色BMW 840i清晨失控撞毀土地公廟後墜入排水溝，駕駛事後離場，警方依法追查。（圖／翻攝畫面）

一輛市價超過500萬元的白色BMW 840i轎跑車，2月8日清晨出現在彰化縣大村鄉新興巷時卻「停」在排水溝內，車頭嚴重毀損、零件散落一地，旁邊土地公廟石墩也被撞壞。警方獲報到場時，現場僅見事故車輛，駕駛已不在場。

據警方調查，事故發生當下車輛疑因駕駛疲勞、精神不濟恍神釀禍。BMW 840i在撞擊後車頭嚴重受損，零件散落一地，土地公廟石墩與圍牆也遭撞毀。事故畫面被路過民眾拍下上傳社群平台，並戲稱「這裡不能停車哦」，引發網友熱議。

廣告 廣告

警方循線聯繫33歲陳姓車主，陳男表示事發時車輛由其兒子駕駛。陳父轉述，兒子因疲勞駕駛導致事故，所幸人未受傷，脫困後先行返家休息，因事發時天色昏暗，打算待天亮後再處理拖吊事宜。

警方指出，駕駛於發生交通事故後未依規定報案、也未留在現場等候處理，已涉及肇事逃逸，將通知駕駛人到案說明，並依相關規定開罰，以釐清事故責任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年前爆富機會！威力彩連29槓頭獎上看11.5億 買彩券往「2方位」財運最旺

李千娜《世紀血案》風波延燒 文總證實《WE ARE 我們的除夕夜》演出畫面全數刪除

目睹「鍵盤盲打」00後驚呼太厲害！Y世代感嘆：職場上扶老攜幼