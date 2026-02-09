500萬BMW 840i「直立插水溝」慘撞曝光！駕駛肇事後消失⋯躲回家睡覺

記者林意筑／彰化報導

彰化縣大村鄉昨（8）日凌晨4時許，有輛要價超過500萬元的BMW 840i 豪華轎車，因不明原因整輛車「直立斜插」在路旁排水溝中，附近民眾見狀相當震驚。警方獲報到場時，發現車內空無一人，駕駛早已離開現場，後續經聯繫車主，才得知駕駛當時因「疲勞駕駛」自撞，事故發生後便自行脫困返家休息，不過警方仍依涉嫌肇事逃逸通知駕駛人到案說明，以釐清確切的事故原因。

男子肇事後自行脫困返家休息。（圖／民眾提供）

經警方調查，這輛BMW 840i豪華轎車行經彰化大村路段時，駕駛疑似因精神不濟，先失控自撞路旁土地公廟的石墩，撞擊力道猛烈，車輛瞬間彈飛，隨後整輛車衝入一旁的排水溝中「直立斜插」在內，相當驚悚。

整輛車衝入排水溝中「直立斜插」在內。（圖／民眾提供）

今日一大早，許多在地住戶外出時驚見BMW「直立斜插」在水溝內，相當驚訝。警方接獲報前往處理，發現駕駛早已離開現場，BMW內空無一人，後續循線聯繫上33歲陳姓車主，車主表示當時是其兒子駕駛，兒子因「疲勞駕駛」一時恍神才肇事，由於事發當下是深夜，兒子自行脫困後先返家休息，打算等天亮後再處理後續拖吊事宜。

直到今日上午10時許，車主已聯繫拖吊車業者協助將BMW吊離現場，雖然這起事故並未造成人員傷亡，陳男僅有膝蓋瘀青，但警方仍依涉嫌肇事逃逸，通知陳男到案說明，以釐清確切的事故原因。

