500隻粉紅小熊8米巨型聖誕樹！5大必拍亮點3000發煙火秀一次收

2025「台茂購物中心」聖誕檔期即日起至2026年1月4日展開，現場不僅能打卡由500隻粉紅小熊所組成、高達8米的聖誕樹等5大亮點，還能賞3000發聖誕煙火秀！

台茂購物中心打造500隻粉紅小熊8米巨型聖誕樹。（圖／台茂購物中心）

2025台茂購物中心聖誕檔期以「粉萌貝兒夢幻聖誕 Merry Pinkmas Wonderland」為主題，打造由500隻粉紅小熊所組成、高達8米的巨型聖誕樹，聖誕樹從B2延伸而上，即日起至2026年1月4日展出。

（圖／台茂購物中心，以下同）

除了聖誕樹外，現場還有180公分熊熊玩偶可以一同入鏡、每日中午12點至晚間9點展演的聖誕樹光霧音樂秀、自7樓垂降且高達10米的金黃光瀑及雪花造景，以及聖誕老公公氣偶裝置共5大必拍亮點。

（圖／台茂購物中心）

（圖／台茂購物中心，以下同）

會員兌換活動贈品「暖萌小熊吊飾」（目前已兌換完畢）。

「聖誕煙火秀」則於12月25日晚間7點至7點05分在台茂公園舉辦，屆時將施放3000發聖誕煙火，讓人感受滿滿浪漫節日氛圍。

往年台茂購物中心煙火秀畫面。（圖／台茂購物中心，以下同）

近期信義區新光三越聖誕樹也已登場，推薦景粉參考下方延伸閱讀，將正式點燈情報筆記起來！

【Info】

台茂購物中心

地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號

營業時間：週一至四11：00～22：00，週五11：00～22：30，週六10：30～22：30，週日10：30～22：00

粉萌貝兒夢幻聖誕 Merry Pinkmas Wonderland

日期：2025年11月13日至2026年1月4日

地點：台茂購物中心B2

光霧音樂秀：每日12：00～21：00展演，每天10場、每場10分鐘

