5000億對美投資換關稅調降 藥界喜憂參半

美國商務部宣布，台灣承諾半導體與科技企業對美進行2500億美元的直接投資，台灣政府則提供2500億美元的信用擔保。作為交換，美國將對等關稅從降至15％，並承諾對學名藥及其原料、飛機零組件以及部分天然資源，不課徵對等關稅。藥界指出，這對台灣的外銷產業、藥品供應會有幫助，但台積電赴美，不僅錢要過去，有技術的年輕人也會過去，恐導致技術、人才外流，呼籲在美國投入多少，在台灣也要投入多少。

藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜表示，原本台灣對等關稅稅率高達20％，比日本、韓國還要高，此次能降到15％，對外銷產業是好事，台灣才能有競爭力。藥品0關稅，也對台灣的藥品供應有幫助。

然而，黃金舜也擔憂，投資5000億的附帶條件中，並不清楚是否包括軍品採購，若不包括，台灣還有1兆多的錢要支出。目前國內65歲以上人口已超過2成，正式進入超高齡社會，台積電赴美，不僅是錢要過去，有技術的年輕人也要去，當年李登輝總統執政時，不允許台積電到中國，台灣才有今天，如今政府讓台積電到美國、德國，「後面好壞不知道」。

黃金舜呼籲，在美國投入多少，在台灣也要投入多少，避免技術、人才外移。面對台灣的生技產業，也要有所佈局。藥品不是商品，不可以只有價格的考量，品質，供應，醫療藥品的韌性，都需同步的配套。台灣市場小，藥品沒有行銷全世界的經驗，相較之下，政府應扶植國內產業。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩感謝政院在經貿談判中的努力，認為政府已將藥物穩定供應視為國家重藥韌性議題。國際情勢逐漸明朗之際，產業界高度期待國內把握契機，呼籲立法院朝野盡快通過四年共240億的國家藥物韌性整備計畫預算，透過預算支持與政策引導，強化藥物自主供應、在地自製的韌性能力，並進一步確保民眾用藥可近性與穩定性。

