5000億美元僅頭期款 學者：衝擊不容小覷

台美關稅底定，根據外媒報導，美商務部長盧特尼克接受專訪時指稱，台灣投資美國5000億美元只是「頭期款」；亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，根據IMF預估，2025年台灣GDP規模約8850億美元，若頭期款是5000億美元，等於占台灣全年GDP的逾56％，雖然沒有一次到位，但影響不容小覷；不願具名學者指出，投資占GDP比重太高，恐衝擊我投資動能、影響GDP成長表現。

不願具名學者憂心，我國去年出口暢旺，半導體、資通訊撐起7％經濟成長表現，若未來這些高階晶片4成在美生產，我國GDP等於拱手讓給美國，成為它國經濟成長率的動能，中長期來看，對台灣經濟是利空消息。

廣告 廣告

另一名學者分析，企業每年能投資的「銀彈」就這麼多，現在分食後給了美國，當然會壓縮台灣未來的投資動能，此外，信保基金雖然提供保證，但若未來投資收益不如預期、變成收不回來的呆帳，就有可能削減政府的公共支出，如蓋學校、社會福利、鋪路等，此外，赴美投資的中小企業收入不好，獎金發放得少，也會打擊國內消費市場。

東海大學EMBA兼任教授杜紫宸認為，5000億美元投資換降5％關稅，當然「不划算」。他算過，投資金額的錢，換算輸美關稅省下的錢，足夠課100多年，乾脆多繳5％稅率；但他可以理解，我們政府是想要搞好台美關係、購置武器等。

杜紫宸也進一步質疑，這2500億美金擔保投資的錢從何而來？政府又從國發基金等各種基金挪用，會不會產生排擠？誰來監督？這都是問題。

邱達生分析，台灣投資金額之所以接近日本的5500億美元，推估是對美貿易順差達1500億美元，遠高於日韓，所以第一波關稅是32％，第二波20％且疊加，加大投資才換取15％不疊加。

台經院產業資料庫總監劉佩真表示，好消息是台灣爭取到半導體232條款最優惠待遇國家，解決了台積電擴廠電、水問題，半導體將由台灣單一優勢，轉為台美雙核心的運作架構。