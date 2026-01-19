5000億美元投資「僅是頭期款」？網炸鍋：民進黨還在騙

美國商務部長盧特尼克(右)直呼台灣必須讓川普(左)高興，未兌現承諾「關稅可能高達100％」。（合成圖／路透）

台美關稅15％代價是5000億美元投資美國，美國商務部長盧特尼克直言這是「頭期款」，若台灣未依約在美國建廠，關稅就會是100％。對此，網友炸鍋，直批民進黨還在騙，這明明就是喪權辱國。

粉專「刺綠酸水」、「鎖綠鴉」分享了訪問影片，只見盧特尼克表示，「我們要把所有產業都帶過來，這樣我們就能在半導體製造能力上實現自給自足，我們要把半導體產業帶回美國，這就是這項協議的意義！這是5000億美元的『頭期款』，讓我們把半導體產業帶回家。」

節目主持人提到「現在讓我們談談台灣得到什麼？我們獲得了這些投資，聽起來他們得到的是，對等關稅稅率的降低，從20％降到15％，這是台灣能得到，並想在國內推動的『勝利』嗎？台灣有沒有承認或討論這個問題？」

盧特尼克強調，「你說他們為什麼要這麼做？答案是因為川普對保護他們至關重要，他們想讓我們總統滿意，他們想讓我們兩國之間的關係，保持非常正面。我們不能依賴一個距離我們9千英里遠的國家，來提供這些基本的國安產品。」

盧特尼克直言，「他們必須讓我們的總統開心，因為我們的總統，是保護他們國家的關鍵！」、「我們的目標是把台灣40％的供應鏈和生產線，完全帶進美國！」、「如果他們不在美國建廠，關稅就會是100％！」

鎖綠鴉質疑頭期款說，「對美投資還不夠？」刺綠酸水直呼，「看過收保護費嗎？這就是了！民進黨還在騙，這明明就是喪權辱國！」

