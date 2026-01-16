5000億美元換15%關稅 經長拆解釋疑「蘋果橘子不一樣」

台美經貿談判取得重大突破，針對外界關注的高額對美投資計畫，經濟部長龔明鑫今（16）日指出，此次涉及的 5000 億美元資本承諾分為兩大類，分別是企業自主投資以及政府信用保證額度。龔明鑫強調，這兩者本質完全不同，「蘋果跟橘子不一樣」，投資是企業的全球布局，而信保則是政府提供的金融支持，兩者不應混為一談。

經濟部長龔明鑫。（資料圖／中天新聞）

龔明鑫受訪時表示，「謝謝各位媒體，我現在的心情，就好像有一種撥雲見日、破解而出的感覺。今天早上我4點起來的時候就看到這樣的消息，就收到不少訊息，說謝謝我們談得不錯，給他們很大的幫忙。後來我也跟他通電話，的確看到股市也有很大的反應，看起來投資人或企業界朋友對這樣的結果都算肯定。」

龔明鑫指出，「對經濟部來講，我有四個意向。第一點是我念念在茲的中小微企業跟傳統產業，我們怎麼樣來協助他。過去因為跟美國沒有類似的FTA，所以關稅上長期處於比較弱勢。這一次談定以後，大家都齊平了，這15%我們跟日、韓都是一樣。過去日、韓對美國出口的關稅比我們低，因為美韓之間有FTA，所以基本上是零關稅，這一次我們跟他們拿平了。」

美國總統川普。（圖／美聯社）

對於5000億美元的組成，龔明鑫詳加解釋，「我覺得不不太適合把這兩個金額（2500億與2500億）加起來，畢竟這個蘋果跟橘子不一樣，蘋果是蘋果，橘子是橘子。投資是投資，金融支持（信用保證的支持）是不同形式，跟FDI（外國直接投資）還是不一樣。」

龔明鑫接著說，投資的部分，大家扣除掉 AI server 的部分，還有能源的投資之外，主要當然還是半導體的投資。政府是提供一個信用保證，廠商如果需要，會去接觸他習慣性的銀行。如果有些企業的投資是現金資金占30%，另外70%要用融資，若擔保品不足，國家的融資保證可以讓他比較容易貸到款，甚至因為有擔保，利息也可以比較減輕。

