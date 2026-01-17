5000億美元換15%關稅？ 行政院強調：只有2500億

台美關稅談判達成共識，台灣爭取到對等關稅調降為15%且不疊加，並成為全球首個取得232條款關稅優惠的國家。台灣透過「台灣模式」帶動台廠自主投資2500億美元，政府信用擔保2500億美元。針對投資金額計算方式，行政院強調，信保是協助企業取得金融機構融資，而非政府拿出2500億美元。

台美關稅談判由行政院副院長鄭麗君（中）領銜。（資料圖／中天新聞）

行政院指出，台美關稅從去年4月談到今年1月，歷經9個月時間總算談妥，完成4項談判目標。台灣輸美產品取得15%對等關稅且不疊加待遇，是美國逆差國中最低的稅率，使台灣與日本、韓國及歐盟等美國主要盟友處於齊平的競爭地位。

台灣取得美國232條款半導體及衍生最優惠待遇，為全球首國。具體內容包含，美方給予台灣輸美半導體及其衍生品投資產能2.5倍的零關稅配額，配額外則享有15%優惠關稅，且若未來公布的232稅率低於15%，則從其低者計收。

談判成果還包括以「台灣模式」作為投資美國的方式，採自主投資、聚落化方式，引導業者進軍美國供應鏈、打造半導體與ICT產業聚落，把投資變成擴張產業版圖的工具，而不是單純的交易成本。此外，促成台美高科技領域相互投資，不僅是台灣投資美國，美方也承諾會擴大投資台灣，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

行政院發言人李慧芝。（資料圖／中天新聞）

針對實際投資金額、信保方案，行政院發言人李慧芝在臉書說明，台美投資MOU寫得很清楚，民間企業直接自主投資2500億美元、政府提供信保支持額度2500億美元，目的是幫助民間融資，一個是投資金額、一個是信保支持，無法相加，就像一個蘋果加一個鳳梨不會等於兩個鳳梨。

李慧芝進一步說明，政府銀行融資信保支持額度是當企業規劃要投資時，協助企業解決擔保品不足的問題，讓銀行更願意放款。這是政府一直以來都有的信保機制、中小企業信保基金模式，包括鼓勵台商與僑商拓展國際市場，強化產業鏈等等，都有信保的協助。李慧芝強調，這次與美國簽署的MOU也是同樣的方案，協助想去美國投資建廠的企業，更容易取得金融機構融資，而不是政府拿出2500億撒錢。

