5000億美元換15％關稅？龔明鑫用「蘋果、橘子」釋疑
〔記者林菁樺／台北報導〕台美關稅出爐，外界批評台灣以5000億美元天價投資換關稅15%。經濟部長龔明鑫今(16日)解釋，台灣企業自主投資2500億美元，與2500億美元信保金融支持是「不同形式」，不太適合把它加起來，他說，這就像蘋果、橘子不一樣。
由於美國先前與韓國、日本關稅談判都包括政府投資，日本被要求對美投資須達5500億美元，韓國，政府須投資3500億美元，其中企業要投資1500億美元；而外界把台灣承諾在美直接投資2500億美元與政府融資保證2500億美元加總合計為5000億元，解讀條件上仍比日韓嚴苛。
對此龔明鑫表示，｢不太適合把它加起來」，他以蘋果、橘子不一樣形容，蘋果是蘋果，橘子是橘子啊，如同直接投資就是投資，而金融支援用信用保證的支援，兩者是不同形式。
他也進一步提到，企業進行全球佈局，是本身就需要做的事情，而台灣跟美國政府是站在協助企業如何投資更為順利的角度作為出發；譬如企業要投資美國，在土地、水、電或行政程序、稅務等方面可供比較優惠或者是比較積極的這個協助專案，就像台灣也歡迎全世界的這個企業到台灣來投資，也有設立投資台灣事務所。
針對國家以信用保證2500億美元額度部分，他也解釋，企業要投資可分自有資金或融資借錢，融資有足夠的擔保品則容易融資貸款，相對地，若是擔保品不足「就需要一些保證」。而國家可以給他做融資保證，是比較安全融資，且因為有擔保，利息甚至能減免。
至於是否都由公股行庫執行，龔明鑫表示，並不一定，政府是提供一個信用保證，廠商如果需要信用保證，會去接觸他習慣性的銀行，若過去習慣接觸民間銀行，就會跟民間銀行接洽，而政府還是會信用保證，也依照計畫進行相關個案審查，不是任何廠商都可以獲得政府信用保證。
