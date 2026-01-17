5000億美元？台灣投資美國到底是多少錢？ 專家說話了

台美關稅談判總結，確認「對等關稅15%不疊加。（圖／本報資料照片）

台美關稅15%不疊加拍板定案，也將以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，其中，由台灣企業直接自主投資2500億美元，另外政府銀行融資信保支持2500億美元；然而，外界出現直接將兩數字加總為「政府對美採購5000億美元」的聲浪；對此，中華經濟研究院院長連賢明16日在臉書發文說，一個是民間直接投資，一個是政府協助信用保證，實在不懂這兩個怎麼會相加在一起變成台灣要投資5000億。

台美關稅談判總結，確認「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識。行政院長卓榮泰說明，以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，有助於我國業者在美國拓展半導體及ICT產業藍圖，進一步深化台美經貿合作。其中，由台灣企業直接自主投資2500億美元，另外政府銀行融資信保支持2500億美元；投資領域包括半導體及ICT供應鏈等，與美國政府合作建立產業聚落，並請美方提供我國業者有利的投資環境。

對於「台灣投資5000億美元」的說法，連賢明舉例說明，假設打算買1500萬的房子，自備款500萬，向銀行借款1千萬，銀行說你沒有足夠信用，需要父母或其他人擔保這1千萬，結果你說這樣是用 2500萬來買這個房子？這算數也太神奇了吧，到底有誰這樣買房子。

