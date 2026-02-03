5000元紅包來了！澎湖春節敬老禮金今發放 2.1萬長者受惠

澎湖3日起開始發放長者5千元春節敬老禮金，澎縣府社會處動員90餘員工點鈔作業。（許逸民攝）

首創一年三節敬老禮金的澎湖繼白沙鄉、望安鄉和七美鄉普發1萬至1萬5千元現金後，3日起全縣開始發放春節敬老平安禮金，凡設籍澎湖滿3年的65歲以上長者，每人可獲得5000元，期盼透過這份心意，讓長者們有紅包帶個喜氣，好過年節。

與議長陳毓仁前往慰問點鈔工作人員的縣長陳光復表示，農曆春節是闔家團聚的重要節日，縣府發放5000元春節禮金向長年為家庭與社會奉獻的長輩表達最誠摯的敬意，也希望縣府與議會的心意，能讓縣內2萬1812位長輩感受到滿滿的年節祝福，與兒孫一同採買年貨、外出走走，享受天倫之樂，讓春節更添溫馨喜氣。

澎湖3日起開始發放長者5千元春節敬老禮金，澎縣長陳光復（左）和議長陳毓仁（右）一早前往警局2樓禮堂視察點鈔作業。（許逸民攝）

陳光復還強調，115年身心障礙者春節慰問金亦將於2月6日開始發放，每人發放新臺幣5000元，讓身心障礙朋友同樣感受到社會關懷與年節溫暖。

澎縣府拚福利不手軟，首創一年三節敬老禮金，每年1萬5000元。這次發放春節敬老禮金，凡設籍澎湖滿3年且年滿65歲以上長者，每人致贈新臺幣5000元敬老平安禮金。發放日期自3日下午4時起至3月31日止，發放期間如長者不在澎湖，可委由直系親屬向各村（里）長領取；114年11月17日以後戶籍異動之長者（縣內異動者）請逕向原戶籍地村、里長領取；114年11月18日以後死亡得由其法定繼承人領取。另未及於發放期間領取者，補發日期從4月1日起至9日止。

澎縣「115年春節敬老平安禮金」今（3）日開始發放，縣府社會處動員90餘人，上午在縣警察局二樓禮堂點鈔及相關整備作業。社會處指出，部分長者不領現金採取匯款入帳戶方式，則由同仁分別以匯款方式轉入帳戶。

有媒體訪問時，問起為何只有65歲以上長者才有紅包，會不會比照部分鄉市普發現金1萬元，以及對普發現金的鄉市看法。對此，陳光復說就看各鄉市財政，在不影響鄉政、市政下，要給鄉親福利都樂觀其成。

至於澎湖縣是否普發現金，陳光復則一直跳針說他都每年發，而且金額每年15000元，不是鄉（市）公所這種還一次性。讓在旁的議長陳毓仁忍不住吐嘈說，人家在問普發，你卻講65歲以上長者，並說是否普發看縣長，只要縣長提案送進來，議會就支持。

