5000元起標 苗栗白沙派出所網拍12公尺報廢電信塔

苗栗白沙派出所重建，高12公尺電信塔警方網拍拆除。（圖：警方提供）

苗栗縣警察局通霄分局白沙派出所即將拆除重建，但派出所一座高12公尺的電信電塔，要如何處理一度讓警方傷透腦筋！警察局指出，如果雇工移除要5、6萬元，拆下廢材還要變賣繳交公庫，相當麻煩。警方最後決定上網拍賣移除，底價5000元起標，所有移除工程將在12月20日前完成。

苗栗縣警局通霄分局白沙派出所拆除重建工程，最近以4200多萬元決標，將另建電信電塔。而原有18年歷史的舊電塔將廢除，因鐵塔約4層樓高12公尺，底座4.7公尺見方。警方評估雇工移除需要5、6萬元，加上廢材拆除後還要變賣繳交公庫，相當麻煩。

警方最後決定將以網路競拍方式，一併交給標得廠商處理。通霄分局也在台北惜物網拍賣，底價5000元起標，警方將於今年12月5日前移除鐵塔上設備，得標廠商必須於12月6日至12月20日期間，完成鐵塔拆除清運工作。（彭清仁報導）