5000歲團參訪新北歡樂耶誕城 長輩感受滿滿節慶氣氛





新竹新埔鎮老人會社區關懷據點的81名逾7旬長者，昨（8）日晚間不畏低溫，在冷風中參訪新北歡樂耶誕城。這群總年齡突破5000歲的銀髮團，在馬戲團主題雷射燈光秀與星海城市光廊的絢麗光影陪伴下，度過充滿驚喜與暖意的夜晚。多位長者分享今年耶誕城的節慶氣氛特別熱鬧，也讓人感受到滿滿的感恩。

參訪新北歡樂耶誕城由會長姜鳳秋率隊，新埔鎮長陳英樓、新埔鎮婦女會理事長鄭美華等人也專程到場陪同。81名長者全數戴上紅色耶誕帽，在志工帶領下以隊形緩步前進，蜿蜒隊伍宛如一條醒目的「紅龍」，沿途行經縣民大道時吸引許多遊客駐足關注。當晚市民廣場因週末巨星演唱會粉絲提前卡位格外熱鬧，看到打扮喜氣的長輩隊伍紛紛主動合影，現場充滿溫馨互動。

長者們沿著藍色天橋光廊漫步，欣賞沿途小丑元素燈飾與馬戲團主題裝置。團員劉邦明說，今年光廊呈現截然不同的光影風貌，「真的很美麗」。當晚適逢 LINE FRIENDS「馬戲團魔法道具篇」第二支雷射光雕秀播映，團員彭火炎笑稱，「精彩到大家手機停不下來，一直拍、一直自拍。」

為讓銀髮團留下更深刻體驗，觀光旅遊局旅遊行銷科長張寶忠、企劃科專員何期望親自接待導覽，志工何珮珍、鄭穎芝、黃韻蓮、黃安琪、黃旭霞亦全程陪伴。志工們分享看到長者在燈光下互相分享觀賞心得、開心拍照，溫暖情感讓她們深受觸動，能陪伴長輩出遊是難得而幸福的經驗。

姜鳳秋表示，台灣已邁入高齡社會，社區關懷據點透過規律運動、合唱、共餐與延緩失能課程，協助長輩走出家門、增進社交互動並延緩退化。此次耶誕城之旅，讓長者展現難得的活力與笑容，也強化社區彼此陪伴的力量。也特別感謝新北市觀光旅遊局長楊宗珉在行程規劃上的協助，讓長者能手牽手走進市民廣場，親眼欣賞國際知名的耶誕城燈光展演，為這趟旅程增添難忘回憶。

觀光旅遊局表示，鼓勵各縣市民眾，特別是長者，能多運用大眾運輸前往耶誕城散心，園區每週皆安排不同主題活動；13日、14日將接續舉辦巨星演唱會，更多資訊可於觀光旅遊網與「新北旅客」平台查詢。

