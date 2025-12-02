5000萬元改造「廢墟官舍」！彰化市黃金角地日治老屋開工了

彰化市區精華地段的一處角地，地址為南郭路一段100號，位在旭光路與南郭路交叉口，是鬧區街角最醒目的位置。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市區精華地段的角地，門牌號碼是南郭路一段100號，位處旭光路、南郭路交叉路口，是鬧區街角最醒目處，坐落了一棟日治時期的「彰化郡役所官舍」，已由縣府列為公有宿舍管理，但建物老舊幾乎被城市遺忘。為了活化再利用，縣府今年編列5000萬元經費進行修繕工程，今(2)日舉辦開工典禮，預計工期為2年，目標在明(2026)年底完工。未來重生後，這裡將成為藝文展覽與藝術教育推廣空間，搖身一變為彰化市區的新藝文據點指日可待。

廣告 廣告

縣府砸下5000元經費進行彰化市南郭路一段100號公有房舍再利用工程，今天正式動工。(記者張聰秋攝)

位於彰化市南郭路一段100號的日治老宅，原是日治時期「彰化郡役所官舍，二戰後改為彰化縣議會主祕宿舍，閒置已久。(記者張聰秋攝)

這棟老屋日治時期是官舍，二戰後改為彰化縣議會主任祕書宿舍，之後住戶遷出，2018年起移交縣府管理，並在2019年文化局列冊追蹤保護，尚未正式登錄文資。只是隨著歲月變遷，屋況老舊，老屋長久以來被高圍牆遮蔽，只有屋頂若隱若現，成了鬧區街角的「廢墟」。

縣長王惠美表示，該棟老建物面積約160平方公尺(48坪)，規畫團隊會保留部分原有外牆、舊磚、木頭、舊瓦等歷史元素，搭配新穎設計，並在入口處打造象徵性的「城市玄關」，邀請民眾踏入重生後的老宅，走入此處，用腳步丈量時光痕跡。未來這裡也會變成展覽空間、藝術教室，或小型藝文活動的基地。

日治時期興建的「彰化郡役所官舍」，目前列為縣府公有宿舍。老屋多年來乏人問津，外觀老舊，幾乎被城市遺忘。(記者張聰秋攝)

不少民眾說，過去曾有民代主張拆掉這棟老宅，改建成商辦大樓、長照中心或社區活動中心，以讓這塊漂亮的角地發揮最大經濟效益，隨著官舍具文化保存價值，周邊也有武德殿、南郭宿舍群等日式老建物，存留並活化再利用更有其時代演變的意義。

日治老宅將保留部分外牆、舊磚、木構與舊瓦等歷史元素，並結合新的建築設計，規畫在入口處打造象徵性的「城市玄關」，未來希望讓民眾走進這棟重生的老宅，感受空間新舊交融的面貌。(記者張聰秋攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「送老婦32元電鍋」涉貪起訴 兢兢業業34年清潔員一審宣判

獨家》艋舺喋血！天道盟大咖「黑狗」雙腿腳筋斷 2嫌冷笑留原地就逮

高市早苗PO文談「這件事」 短短1小時破百萬人搶看！

賴總統點將》「水鬼」中將接後備指揮官 俞文鎮強化後備戰力有規劃

