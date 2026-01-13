503萬元險飛了 網路女理專騙投資黃金警銀急攔

cnews204260113a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第六警分局市政派出所員警，接獲轄內1家銀行報案指稱，1名張姓男子疑在網路上認識了1名自稱「理財專員」的陌生女子，對方不斷鼓吹他投資黃金、股票等，並以「繳交保證金」為由要求匯款。張男深信不疑，到銀行準備提領新台幣503萬元。第六警分局表示，員警獲報趕赴現場，與行員聯手攔阻，及時擋下這起「假投資詐騙」案。

警方表示，當天幸好眼尖的行員，察覺不對勁立即報警。員警檢視張男手機對話紀錄，當場揭穿這是典型的「假投資詐騙」，並提醒他，投資交易應透過合法銀行或證券交易所。張男驚覺險些受騙，當場打消提款念頭。

第六警分局呼籲，詐騙話術花樣百出，民眾務必謹慎交友，不要輕信「短暫認識的朋友」或「從未見面網友」的金錢要求，只要對方開口談到錢，就要提高警覺、再三查證。

