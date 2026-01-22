508公尺零容錯！霍諾德徒手爬101曝死穴 直播設10秒延遲防悲劇畫面流出

美國極限攀岩家艾利克斯霍諾德（Alex Honnold）將於本週六（24日）早上9點以徒手（無安全繩）的方式攀登台北101大樓。Netflix提供

美國極限攀岩家艾利克斯霍諾德（Alex Honnold）將於本週六（24日）早上9點以徒手（無安全繩）的方式攀登台北101大樓，近日有許多民眾已經目擊霍諾德練習的過程。霍諾德日前接受Netflix平台Tudum專訪時透露，徒手征服這座508公尺高的摩天大樓是他醞釀超過10年的夢想，也透露如何在攀爬途中解決生理需求！

艾利克斯霍諾德徒手攀登台北101大樓的過程，將以節目名稱《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）於台灣時間1月24日上午9時（美東時間1月23日晚間8時）於Netflix全球同步直播，帶領觀眾見證這場「零容錯」的驚險挑戰。

醞釀10年的摩天大樓夢 霍諾德直言：這是我人生最大的都市挑戰

霍諾德坦言當年勘察全球指標性建築時，便對台北101「一見鍾情」，大讚其建築結構不僅美觀且引人注目，「我一直想知道爬上這麼大的建築會是什麼感覺。」他坦言，雖然過去30年都在攀登天然岩壁，但台北101獨特的結構讓他深信這是「唯一適合攀爬」的摩天大樓。

比照職業拳擊手強化訓練 霍諾德分析101金屬飾條極好抓

面對這場不設物理安全網的極限挑戰，霍諾德展現絕對自信，直言：「30年的專業經驗即是我的保障。」為了這場全球矚目的攀登，霍諾德進入「職業拳擊手」模式進行高強度強化訓練。

他以專業角度分析，台北101大樓外部的金屬飾條設計極度適合抓握，且攀爬方式在視覺呈現上非常適合電視轉播。他充滿信心地表示，這座建築給他的感覺非常穩固且安全，即便在高空處，其結構穩定性也讓他感到安心。

艾利克斯霍諾德與台北101董事長賈永婕合照，也入境隨俗於21日舉辦拜拜儀式，以「中英文」雙語祈福，盼活動一切順利。

建築結構美感與變幻感兼具 霍諾德讚：攀岩角度看既有趣又刺激

過去霍諾德鮮少嘗試摩天大樓，主因在於法律許可取得不易，但台北101的複雜度與藝術感徹底點燃他的挑戰欲。他指出，101的建築設計能提供如同天然岩壁般的變幻體驗，這在人工建築中非常罕見。他興奮地說：「所以從攀岩的角度來看，它既有趣又刺激。」

由於攀爬摩天大樓的法律許可極難取得，他語氣堅定地表示，既然獲得機會就絕不能放過，這將是他職業生涯中規模最大的「都市徒手獨攀」壯舉。

竹節外觀成最大挑戰 「竹節方盒」傾斜15度考驗肌肉耐力

不同於天然岩壁的不規則感，台北101的挑戰在於其高度重複性與持續的垂直度。霍諾德分析，攀登這座大樓最困難的部分在於中段64層樓的「竹節方盒」結構。每一節都有約10到15度的外傾斜，這意味著他必須在每8層樓之間進行一段極高強度的「懸掛」發力，並在抵達陽台前承受巨大的全身肌肉疲勞。他指出，這種長期累積的疲勞比攀岩壁中「最難的一步」更難預測，也更具未知性。

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）以職業拳擊手的訓練方式，來鍛鍊攀爬的臂力。Netflix提供

大腦杏仁核「恐懼反應低」 霍諾德追求的是從容與尊嚴

科學家曾透過核磁共振掃描霍諾德的大腦，發現他負責處理恐懼的「杏仁核」對刺激反應遠低於常人，這讓他能在極度危險下保持絕對冷靜。面對這場「掉下去就必死無疑」的挑戰，已為人父的霍諾德心境有所轉變，他強調自己並非在「玩命」，而是經過精密計算與無數次練習。

他感性表示，希望這次攀登能像跑完超級馬拉松一樣，「我想帶著笑容完成它，不受傷、保持尊嚴，並享受其中的快樂與美感。」

據悉，這次直播徒手攀登台北101最大壓力來源，莫過於全球同步直播的即時性。據悉，製作單位特別將直播設定約10秒的延遲，其主因是為了確保一旦發生無法挽回的意外時，能及時切斷畫面，避免憾事直接呈現在全球數百萬名觀眾眼前。



